Вкладчики обвинили основателя инвесткомпании QBF в создании пирамиды

17:01 26.08.2021

Инвесторы пытаются вернуть свои вклады из крупной инвесткомпании QBF, под вывеской которой работала финансовая пирамида, сообщает журнал «Компания». Более 250 пострадавших направили коллективное обращение в Следственный комитет, МВД и ФСБ с требованием возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении главы компании Романа Шпакова.

О проблемах с выплатами изданию сообщили сами вкладчики. По их словам, вернуть вложения пытаются более 500 человек по всей России. «Воспользовавшись изъятием серверов, начиная с конца мая, ООО «ИК “КьюБиЭф” прекратило выплату денежных средств клиентам по прекращенным сделкам на приобретение внебиржевых опционных продуктов <…> Одновременно с этим возникли проблемы по другим финансовым продуктам ГК QBF», — поясняется в коллективном обращении.

Главными доказательствами надежности компании, на которые ссылались ее основатели, были выданные ЦБ лицензии и «отсутствие значимых замечаний со стороны Банка России по итогам ежегодного обязательного аудита». По информации на август 2021 года, QBF привлекла более 3,5 млрд рублей только по финансовому продукту «Участие в IPO». Общий ущерб исчисляется 5-7 млрд рублей. Основной объем притока средств пришелся на конец 2020-го — начало 2021 года, однако в этот период у правоохранителей, по словам вкладчиков, уже были претензии к работе компании.

По словам одного из вкладчиков Алены Ткачук, QBF предлагала инвесторам покупку опционов через свою сестринскую компанию ООО «Кью.Брокер», объясняя свои действия максимальным удобством для клиентов, надежностью всей финансовой группы и существенным уставным капиталом.

«Но, как оказалось, на привлекаемые от инвесторов деньги компания не покупала относящиеся к опционам IPO акции. Часть денежных средств вкладывались в девелоперские проекты бенефициара группы компаний, а большую часть клиентских средств компания выводила за рубеж»,— рассказывал инвестор «Коммерсанту».

Следователи рассматривают в качестве организатора криминальной схемы председателя совета директоров QBF Романа Шпакова. Он же является бенефициаром и учредителем структур инвесткомпании. Шпаков уехал в ОАЭ еще в 2018 году, где сейчас и находится.