Росстат начал скрывать численность пенсионеров в России
Росстат приостановил публичный доступ к оперативным данным о численности пенсионеров в России.
После того, как статистика показала, что получателей пенсий стало меньше на рекордные 1,2 миллиона человек за год, квартальный показатель числа пенсионеров стал недоступен в базе Единой межведомственой информационно-статистической системы (ЕМИСС), пишет Finanz.ru.
«Ведомство временно приостановило доступ к показателю», - гласит системное сообщение на сайте fedstat.ru.
Последний раз данные о численности пенсионеров Росстат обновлял меньше месяца назад, и следующее обновление должно было последовать после конца третьего квартала.
По итогам второго квартала пенсионеров в России стало меньше на 243 тысячи человек, в первом квартале - на 379 тысяч, кварталом ранее - на 363 тысячи.
Накопленным итогом с 1 июля 2020 по 1 июля 2021-го численность пенсионеров в России уменьшилась на 1,199 миллиона человек и стала минимальной с 2015 года - 42,355 млн.
С начала 2010х в стране наблюдался непрерывный тренд на увеличение числа получателей пенсий. С 38,4 млн человек в 2008-м году армия «пенсионеров» разрослась до 43,5 млн в 2018-м.
Ответом властей стала пенсионная реформа с постепенным повышением пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.
Первые результаты появились в 2019 году, когда возраст выхода на пенсию увеличился на полгода. Пенсионный фонд назначил 1,25 млн страховых пенсий (на 41% меньше, чем в дореформенном 2018 году) и 287 тысяч пенсий по государственному пенсионному обеспечению (на 9% меньше).
В 2020 году число назначенных страховых пенсий сократилось на 6%, а социальных - на 16%. В 2021 году пенсионный возраст снова поднялся до 56,5 года у женщин и 61,5 года у мужчин.
С пиковых значений - 43,865 млн человек на 1 января 2019 года - численность пенсионеров за 10 кварталов уменьшилась на 1,51 миллиона человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А может всё проще? Очередь пред пенсионеров с 2019 года сделала три шага на месте перед дверью выхода на пенсию? Вот года через два пенсы как попрут с новой силой!
Вопрос не столько в том, что с возрастом люди теряют активность, сколько в том, где старики могут применить свои силы, способности и опыт на пользу общества? Отвечаю: нигде! Ни в разносчики пиццы, ни в грузчики, ни даже в пустозвоны в деле телеохмуриловки они не годятся. Для сравнения, в клятом СССР стрикам, если они могли самостоятельно передвигаться, всегда находилось место на трудовом поприще... В своём большинстве нынешние пенсионеры – это вчерашние созидатели, которых ворьё от реформ оставило без куска хлеба. А вот нынешнее «племя младое незнакомое» – это уже потребители, проедающее то, что когда-то было создано нынешними пенсионерами. Потребителям кажется, что если избавиться от «прожорливого старичья», то они заживут по-царски, ну, по меньшей мере, по-европейски. Ничего подобного: благополучие прожигателей жизни будет только падать, даже если отправить на тот свет всех пенсионеров и даже предпенсионеров, которыми, кстати, вскоре станет вчерашняя молодёжь, потому что реворматорская политика разграбления страны и населения будет только нарастать. Между прочим, пенсии 40 млн. пенсионеров пополняют счета бизнесменов и возвращаются в бюджет, а при вымирании стариков многие простейшие товары станут недоступными для ныне счастливых попкорноманов. А тут ещё кстати подвернулась (была организована!) «пандемия коронавируса», под предлогом которой начали массовую, якобы, вакцинацию, что привело к интенсивному вымиранию стриков, так сказать, вполне цивилизованно и законно.
В темпе старичьё и мрёт:
В них не польза от "ковида",
А как раз наоборот!
это говорящая голова.
Неужели до сих пор не понятно, что страной управляют совсем другие люди, а не это сборище клоунов?
Китай только врать не надо.