В МИД заявили о «настоящей охоте» США за гражданами России

08:43 30.08.2021

Вашингтон ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный Министерства иностранных дел России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Что касается непосредственно преследований, вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах», — сказал он.

По его словам, это инициируется американскими правоохранительными органами с целью вывезти россиян для привлечения их к ответственности на территории США. «С 2008 года известно уже более 50 подобных случаев, и, к сожалению, число таких случаев продолжает увеличиваться», — заметил Лукьянцев.

Он подчеркнул, что когда граждане России предстают перед судом в США, на них оказывается сильнейшее воздействие и давление со стороны правоохранительных органов, их пытаются склонить к сотрудничеству со следствием, к признанию вины.

По его словам, в отношении россиян применяются и другие методы воздействия, включая несвоевременное предоставление квалифицированной медицинской помощи либо вообще отказ от нее. Среди наиболее вопиющих случаев с российскими гражданами дипломат перечислил дела гражданского летчика Константина Ярошенко, сына депутата Госдумы Валерия Селезнева Романа, бизнесмена Виктора Бута и Марии Бутиной, которая сейчас находится в России, пишет РБК.

Сейчас в тюрьмах за рубежом находятся более 9 тыс. россиян. Большинство этих стран те, которые имеют достаточно большую русскую и русскоязычную общину. Это США, Польша, Белоруссия, Казахстан, Эстония, Франция и Германия, отметил Лукьянцев.



