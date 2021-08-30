В МИД заявили о «настоящей охоте» США за гражданами России

Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Вашингтон ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный Министерства иностранных дел России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Что касается непосредственно преследований, вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах», — сказал он.

По его словам, это инициируется американскими правоохранительными органами с целью вывезти россиян для привлечения их к ответственности на территории США. «С 2008 года известно уже более 50 подобных случаев, и, к сожалению, число таких случаев продолжает увеличиваться», — заметил Лукьянцев.

Он подчеркнул, что когда граждане России предстают перед судом в США, на них оказывается сильнейшее воздействие и давление со стороны правоохранительных органов, их пытаются склонить к сотрудничеству со следствием, к признанию вины.

По его словам, в отношении россиян применяются и другие методы воздействия, включая несвоевременное предоставление квалифицированной медицинской помощи либо вообще отказ от нее. Среди наиболее вопиющих случаев с российскими гражданами дипломат перечислил дела гражданского летчика Константина Ярошенко, сына депутата Госдумы Валерия Селезнева Романа, бизнесмена Виктора Бута и Марии Бутиной, которая сейчас находится в России, пишет РБК.

Сейчас в тюрьмах за рубежом находятся более 9 тыс. россиян. Большинство этих стран те, которые имеют достаточно большую русскую и русскоязычную общину. Это США, Польша, Белоруссия, Казахстан, Эстония, Франция и Германия, отметил Лукьянцев.


 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.08.2021, 14:33
    Гость: Да

    Придраться можно к любому человеку, это просто факт..

    Нет людей, которых невозможно как то обвинить и посадить, юристы это понимают..

    Вопрос установки - есть политическая задача сажать именно русских или нет ?

    Видимо, есть..

    Ну, тогда и отвечать надо соответственно..

  3. 30.08.2021, 14:19
    Гость: вывод

    Эти все граждане белые и пушистые,а США на них охотятся.Это потому, что на них в РФ не охотятся.

Все комментарии (25)
Выбор читателей
Путин, Меркель и Зеленский
Стойкий, «наивная» и наглый клоун-попрошайка: как Меркель посетила Москву и Киев
Подавитесь вашим молоком: Китай устроил показательную порку Литве
Крымская платформа: Зеленский почти за 7 млн показал миру, что Крым – российский
Воры в погонах препятствуют национальной идее Путина о четырех детях в семье
Воры в погонах препятствуют национальной идее Путина о трех-четырех детях в семье
Избранное
«Сам Навальный, возможно, аферист. И агент ЦРУ. Но каким образом это отменяет результаты его расследований?»
«В наше время мы видим принципы фабрикации парадигм в исторической науке по политическому заказу правящей прослойки недавно получившего независимость государства»
Механическая, автоматическая коробка передач. Преимущества и недостатки каждого варианта
Мара, 10 апреля, БигБен (Тверь)
Ковер для лестницы: 5 главных правил выбора лучшего варината
«Комиссия по ликвидации России»: за 5 лет число рожденных детей снизилось на четверть
1 апреля 1953 года в СССР произошло самое масштабное снижение цен
Русские и украинцы – один народ?
Бывшие республики СССР лишают русских детей будущего
Борьба с реабилитацией нацизма: пора открывать новые фронты
Стоимость электричества для населения может подскочить на 50%