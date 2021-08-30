До конца сентября все педагоги Санкт-Петербурга получат по 10 тыс. руб.

© KM.RU, Александра Воздвиженская

До конца сентября все педагогические работники Санкт-Петербурга получат единовременную выплату – 10 тысяч рублей. Об этом сегодня на заседании Городского педагогического совета объявил губернатор Александр Беглов.

«После окончания педсовета у нас состоится рабочее совещание с членами городского правительства, на котором будут даны соответствующие поручения, чтобы в течение трех недель выплаты были произведены», – сказал губернатор.

В общей сложности выплату получат более 120 тысяч петербуржцев – учителя, педагоги дополнительного образования, школьные психологи, педагоги-организаторы, воспитатели, младший педагогический персонал, преподаватели музыкальных и спортивных школ, тренеры – все, кто непосредственно работает с детьми.

«Не знаю другого мегаполиса, где работа образования в пандемию сохранилась бы в обычном формате, как в Петербурге. Во многом благодаря непрерывной очной работе школ, бесперебойно работала городская экономика, – заявил Александр Беглов. – Это уже второй учебный год, к которому мы готовимся в условиях пандемии. Мы научились обеспечивать эпидемическую безопасность наших учебных заведений. Школы, детские сады, колледжи весь прошлый год оставались самыми защищенными территориями».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.08.2021, 23:53
    Гость: Училки заработали

    за двадцать лет столько вбросов биллютеней пришлось им сделать... и сейчас у едросов вся надежда на них...

  2. 30.08.2021, 22:38
    Гость: Чтобы легче было мухлевать

    на выборах? Раньше это делали скрытно после выборов, а нынче дела у едросов совсем швах, поэтому будут вбрасывать до полной и убедительной победы, а если кто-то где-то начнёт говорить о мухлеже, то у жуликов будет отмазка - нет, нет, что вы, что вы, люди получив копейку из благодарности рванули дружно и стройными колоннами голосовать и все за едросов, за партию не воров и жуликов, а за дел в размере 10000.
    Следующий созыв думы будет называться - десяти тысячниками или едросским червонцем.

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