До конца сентября все педагоги Санкт-Петербурга получат по 10 тыс. руб.
До конца сентября все педагогические работники Санкт-Петербурга получат единовременную выплату – 10 тысяч рублей. Об этом сегодня на заседании Городского педагогического совета объявил губернатор Александр Беглов.
«После окончания педсовета у нас состоится рабочее совещание с членами городского правительства, на котором будут даны соответствующие поручения, чтобы в течение трех недель выплаты были произведены», – сказал губернатор.
В общей сложности выплату получат более 120 тысяч петербуржцев – учителя, педагоги дополнительного образования, школьные психологи, педагоги-организаторы, воспитатели, младший педагогический персонал, преподаватели музыкальных и спортивных школ, тренеры – все, кто непосредственно работает с детьми.
«Не знаю другого мегаполиса, где работа образования в пандемию сохранилась бы в обычном формате, как в Петербурге. Во многом благодаря непрерывной очной работе школ, бесперебойно работала городская экономика, – заявил Александр Беглов. – Это уже второй учебный год, к которому мы готовимся в условиях пандемии. Мы научились обеспечивать эпидемическую безопасность наших учебных заведений. Школы, детские сады, колледжи весь прошлый год оставались самыми защищенными территориями».
Комментарии читателей Оставить комментарий
за двадцать лет столько вбросов биллютеней пришлось им сделать... и сейчас у едросов вся надежда на них...
на выборах? Раньше это делали скрытно после выборов, а нынче дела у едросов совсем швах, поэтому будут вбрасывать до полной и убедительной победы, а если кто-то где-то начнёт говорить о мухлеже, то у жуликов будет отмазка - нет, нет, что вы, что вы, люди получив копейку из благодарности рванули дружно и стройными колоннами голосовать и все за едросов, за партию не воров и жуликов, а за дел в размере 10000.
Следующий созыв думы будет называться - десяти тысячниками или едросским червонцем.
Галоши уже подорожали.
ковид лабуда
А вы еше уливляетесь почему многие жители России прутся в Москву и Питер.