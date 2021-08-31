Microsoft объявила дату выхода новой Windows

18:46 31.08.2021

Дата выхода новой операционной системы (ОС) Windows 11 намечена на 5 октября текущего года. Об этом во вторник, 31 августа, сообщили в пресс-службе Microsoft.

В релизе на сайте говорится, что с этого дня станет доступно бесплатное обновление до Windows 11 для соответствующих требованиям ПК с Windows 10 и выйдут на рынок новые компьютеры с Windows 11.

Разработчик анонсировал новую операционную систему 24 июня. В презентации Microsoft сообщалось, что фокус в Windows 11 обращен на упрощение интерфейса, магазин приложений Windows Store и улучшение производительности и многозадачности. ОС получила новую кнопку «пуск» и переработанную кнопку «запуск» — теперь они располагаются по центру экрана.

Помимо этого Microsoft убрала из стартового меню «живые плитки», которые появились в Windows 8. «Окна» в Windows 11 стали более закругленными, а элементы интерфейса — полупрозрачными и простыми. Система стала занимать на 40% меньше места и работает более эффективно, чем раньше, благодаря улучшениям работы с фоновыми задачами.

Новую ОС от Microsoft на совместимых устройствах можно будет загрузить через центр обновления. Во всех других случаях пользователям нужно будет загрузить образ операционной системы через сам сайт компании. Поддержка Windows 10 — текущей ОС от Microsoft — продлится еще четыре года, до 14 октября 2025 года.