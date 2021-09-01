На бывшего схимонаха Сергия завели новое дело об экстремизме

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) стал фигурантом дела об экстремизме в составе организованной группы, по которому ранее был задержан его помощник Всеволод Могучев, курировавший связи с общественностью в Среднеуральском женском монастыре и выкладывающий проповеди Романова.

«Сергий также является фигурантом этого дела. Он организатор экстремистской группы, в которую входил Могучев и неустановленные лица, которые создавали и выкладывали ролики с высказываниями, оскорбляющими евреев, мусульман и так далее», - цитирует ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Николай Романов также обвиняется по трем статьям УК РФ о самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.

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