СМИ назвали причины крушения Ил-112В в Подмосковье
Причиной катастрофы опытного самолета Ил-112В в Московской области стало разрушение тяги элерона крыла, сгоревшего при пожаре двигателя.
Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные расследования экспертов Минпромторга РФ и Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
«Критическую ситуацию на борту спровоцировал пожар двигателя, но в неконтролируемый боковой крен, перешедший в опрокидывание, машина ушла из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона. Пилоты в этой ситуации не могли сделать абсолютно ничего; сказать друг другу им тоже было нечего, поэтому экипаж погиб молча», - отмечается в публикации.
Сообщается,что через несколько минут после взлета во внутренних полостях гондолы и правого крыла самолета возник мощный «керосиновый» пожар (причины пока не установлены). Экипаж начал оперативно тушить возгорание, но пенная атака не смогла справиться с огнем, так как обе системы пожаротушения были ориентированы в первую очередь на двигатели, а пожар уже перекинулся в крыло.
Летчики приняли решение заглушить горящий двигатель, нужным образом расположили рули самолета и подобрали режим работы оставшегося двигателя, чтобы направить охваченный огнем самолет к аэродрому вылета для вынужденной посадки.
«Опытный экипаж, как говорят эксперты, действовал слаженно и быстро. Командир без малейших признаков паники приказал второму пилоту: "Глуши", затем – "Флюгируй", и тот так же спокойно доложил об исполнении. (...) Однако отчаянная борьба людей за выживание, по словам специалистов, оказалась тщетной, поскольку "сдалась" сама машина», - отмечается в статье.
Также сообщается, что на 45-й секунде после начала пожара идущая внутри тяга элерона достигла критической температуры, потеряла упругость и «потекла». Из-за ее разрушения машина начала крениться вправо, перевернулась и рухнула на землю.
«Каким-то образом повлиять на поведение самолета летчики не могли; комментировать ситуацию они, видимо, тоже не посчитали нужным, поэтому просто молчали. (...) Разбиравшиеся с этой трагедией эксперты говорят, что вывести из крена самолет в таких условиях не смог бы ни один пилот в мире», - сообщается в публикации.
Отмечается,что причиной трагедии большинство специалистов считает «неподготовленность к полетам первого экспериментального образца военного транспортника и возможную спешку с его вводом в строй».
Комментарии читателей Оставить комментарий
У нас нет " анн" или "илов"... у нас другие самолёты падали .Но пилоты у нас всегда хорошо застрахованы. Вернее их семьи.... Но у нас никто не говорит о героизме если случилась авария. Работа такая , хорошо оплачиваемая. А у вас сразу все герои кто погибает вот так вот, на камеру. Если никто не видит - то и не вспомнит никто. И не надо меня грузить. Я родился в сибири и уехал из совка, вернее из того что от него осталось, в 1995 году, когда мне было 33 года. Знаю вас как облупленных. Какие были, такие и остались. Только более гнилые но то другая тема.
Есть знаете ли, такое понятие- РАБОТА. Ещё - ДОЛГ.
Здесь была РАБОТА. Плохая работа конструкторов . А о работе Пилотов не сужу. Могли или не могли чего сделать, не нам судить. Просто констатация факта. О каком геройстве идёт речь ? Нелепая смерть , вот что имело место быть !!!
Выгладит как прикрытие задницы раздачей побрякушек. Но так у вас было всегда.
Невидимая рука рынка уже пару десятков стран превратила в несостоявшиеся государства , млрд человек на земле в условиях т.н. рыночного изобилия голодают т,не имеют доступа к электричеству, мучаются от страшно дефицита питьевой воды ,мед услуг..млрд людей постоянно страдают от легальных нахлебников, паразитов ,от преступности ,от оборотней в погонах и без,. Кое где это создал лохторат ,своим "умом"..
Ваш сарказм к чему, а главное, к кому?
То, что на борту находились мужественные люди, наверное, не требует доказательств?
А насчёт спекуляций всякой там околоспортивной общественности, так это, мил человек, не только "русский метод".
Наши упыри у власти - это наша проблема. А ваши чем лучше? Они не менее подлые, жадные и плотоядные, чем наши!
Когда гибли ваши Аны с испытателями на борту (причём, тоже по причине раздолбайства некоторых служб) никакого восторга у русских людей не неблюдалось.
Учись сопереживать, а не глумиться, христианин, понимаешь!
Разгильдяйство, некомпетентность и безответственность вот основные причины трагедии.
Все знают кто создал такие условия, чтобы это все стало повседневно.
Ну вот, а как же утверждение : Пилоты героически, до последней секунды уводили самолёт от населённого пункта. Видно было что никто ничего никуда не уводил. Зачем нелепую смерть пилотов "героизировать ? Выплатите хорошие компенсации семьям. Работа такая. За то и деньги соответствующие получали.
А то, герои, ордена, мужественно, уводили, ценой жизни... До чего пафос у русских почётен...
Метод тыка заменяет логику и умение просчитывать ошибки. Но в россии традиция такая очень устоялась. Жизнь человеческая стоила всегда гроши.