СМИ назвали причины крушения Ил-112В в Подмосковье

14:36 1.09.2021

Причиной катастрофы опытного самолета Ил-112В в Московской области стало разрушение тяги элерона крыла, сгоревшего при пожаре двигателя.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные расследования экспертов Минпромторга РФ и Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Критическую ситуацию на борту спровоцировал пожар двигателя, но в неконтролируемый боковой крен, перешедший в опрокидывание, машина ушла из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона. Пилоты в этой ситуации не могли сделать абсолютно ничего; сказать друг другу им тоже было нечего, поэтому экипаж погиб молча», - отмечается в публикации.

Сообщается,что через несколько минут после взлета во внутренних полостях гондолы и правого крыла самолета возник мощный «керосиновый» пожар (причины пока не установлены). Экипаж начал оперативно тушить возгорание, но пенная атака не смогла справиться с огнем, так как обе системы пожаротушения были ориентированы в первую очередь на двигатели, а пожар уже перекинулся в крыло.

Летчики приняли решение заглушить горящий двигатель, нужным образом расположили рули самолета и подобрали режим работы оставшегося двигателя, чтобы направить охваченный огнем самолет к аэродрому вылета для вынужденной посадки.

«Опытный экипаж, как говорят эксперты, действовал слаженно и быстро. Командир без малейших признаков паники приказал второму пилоту: "Глуши", затем – "Флюгируй", и тот так же спокойно доложил об исполнении. (...) Однако отчаянная борьба людей за выживание, по словам специалистов, оказалась тщетной, поскольку "сдалась" сама машина», - отмечается в статье.

Также сообщается, что на 45-й секунде после начала пожара идущая внутри тяга элерона достигла критической температуры, потеряла упругость и «потекла». Из-за ее разрушения машина начала крениться вправо, перевернулась и рухнула на землю.

«Каким-то образом повлиять на поведение самолета летчики не могли; комментировать ситуацию они, видимо, тоже не посчитали нужным, поэтому просто молчали. (...) Разбиравшиеся с этой трагедией эксперты говорят, что вывести из крена самолет в таких условиях не смог бы ни один пилот в мире», - сообщается в публикации.

Отмечается,что причиной трагедии большинство специалистов считает «неподготовленность к полетам первого экспериментального образца военного транспортника и возможную спешку с его вводом в строй».