Россияне назвали самые важные школьные предметы

08:38 1.09.2021

Более половины россиян (58%) считают русский язык самым важным школьным предметом, пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".

На втором месте оказались иностранные языки - их значимость указали 44% респондентов. Еще 42% участников исследования отдали свои голоса за алгебру и геометрию.

Следует отметить, что другие школьные предметы расположились в рейтинге значимости с большим отрывом от первой тройки. Так, 19% россиян отметили важность истории, 16% - литературы, а 14% - информатики и ИКТ. По 12% респондентов выделили значимость физики и физкультуры. Еще 7% отметили географию, по 5% - химию, биологию и обществознание, а 4% - ОБЖ. А 3% респондентов проголосовали за важность основ духовно-нравственной культуры народов России, по 2% - за основы религиозных культур и светской этики, музыку и ИЗО.

1 сентября во всех российских школах отмечается День знаний. Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, все 17 миллионов школьников начнут новый учебный год в очном формате.