Россияне назвали самые важные школьные предметы

© KM.RU, Наталья Ступникова

Более половины россиян (58%) считают русский язык самым важным школьным предметом, пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".

На втором месте оказались иностранные языки - их значимость указали 44% респондентов. Еще 42% участников исследования отдали свои голоса за алгебру и геометрию. 

Следует отметить, что другие школьные предметы расположились в рейтинге значимости с большим отрывом от первой тройки. Так, 19% россиян отметили важность истории, 16% - литературы, а 14% - информатики и ИКТ. По 12% респондентов выделили значимость физики и физкультуры. Еще 7% отметили географию, по 5% - химию, биологию и обществознание, а 4% - ОБЖ. А 3% респондентов проголосовали за важность основ духовно-нравственной культуры народов России, по 2% - за основы религиозных культур и светской этики, музыку и ИЗО.

1 сентября во всех российских школах отмечается День знаний. Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, все 17 миллионов школьников начнут новый учебный год в очном формате.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.09.2021, 18:43
    Гость: Анна

    Ну да юристам,экономистам,бухгалтерам , журналистам, врачам очень нужна ваша алгебра и геометрия.

  2. 01.09.2021, 18:42
    Гость: Анна -проамериканскому либералу

    Да конечно в каменный век уйдем без вас американцев.Наши бабушки и дедушки оказывается в каменном веке жили ,печатали на печатных машинках.

  3. 01.09.2021, 17:50
    Гость: спичсотсп

    логику забыли включить в список и еще в иностранные языки надо добавить французский и арабский и испанский.

  4. 01.09.2021, 16:51
    Гость: Процесс пошел.

    Врачи должны быть немецкие, поэтому биология, химия не нужны. Архитекторы - англичане, а значит, физика, математика, черчение тоже не нужны. Словесность тоже можно убрать. Ведь, вместо "хорошо" можно написать "ок", а вместо "розыгрыш" - пранк. Так и пойдем назад, в каменный век.

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