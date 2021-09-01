Россияне назвали самые важные школьные предметы
Более половины россиян (58%) считают русский язык самым важным школьным предметом, пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".
На втором месте оказались иностранные языки - их значимость указали 44% респондентов. Еще 42% участников исследования отдали свои голоса за алгебру и геометрию.
Следует отметить, что другие школьные предметы расположились в рейтинге значимости с большим отрывом от первой тройки. Так, 19% россиян отметили важность истории, 16% - литературы, а 14% - информатики и ИКТ. По 12% респондентов выделили значимость физики и физкультуры. Еще 7% отметили географию, по 5% - химию, биологию и обществознание, а 4% - ОБЖ. А 3% респондентов проголосовали за важность основ духовно-нравственной культуры народов России, по 2% - за основы религиозных культур и светской этики, музыку и ИЗО.
1 сентября во всех российских школах отмечается День знаний. Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, все 17 миллионов школьников начнут новый учебный год в очном формате.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну да юристам,экономистам,бухгалтерам , журналистам, врачам очень нужна ваша алгебра и геометрия.
Да конечно в каменный век уйдем без вас американцев.Наши бабушки и дедушки оказывается в каменном веке жили ,печатали на печатных машинках.
логику забыли включить в список и еще в иностранные языки надо добавить французский и арабский и испанский.
Врачи должны быть немецкие, поэтому биология, химия не нужны. Архитекторы - англичане, а значит, физика, математика, черчение тоже не нужны. Словесность тоже можно убрать. Ведь, вместо "хорошо" можно написать "ок", а вместо "розыгрыш" - пранк. Так и пойдем назад, в каменный век.
А в знание языка правописание входит?