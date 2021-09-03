Кадыров: в Чечне никогда не было независимости и никакого государства

Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне никогда не было независимости и какого-либо государства. По его словам, в настоящее время республика является тем, чего для нее хотели народные герои.

Об этом Кадыров рассказал на посвященном выборам расширенном совещании в правительстве.

«У нас никогда не было независимости и никакого государства. Если бы шейх Мансур хотел независимости, он бы не дошел до Геленджика, а завоевал бы республику и создал бы здесь государство со своим флагом и гербом. А он весь Кавказ завоевал и до Анапы добрался», - приводит его слова Sputnik.

Глава Чечни также заявил, что нужно продолжать следовать «по пути Ахмата Кадырова и больше ничего не придумывать».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.09.2021, 00:47
    Гость: Ceburec

    Для простых людей нет никакой зависимости-независимости.Мы все зависим друг от друга-это очевидно.Празднование всех этих независимостей-это просто глупость.Ну,кто был зависимей-якобы "порабощенные" молдаване Фрунзе и Якир;или "угнетенные" Сталин и Берия;или замученные украинцы Гречко и Рыбалко-или те сотни тысяч беззвестных русских мужиков,которых они бросали в бой?!Хватит играть глупыми словами "зависимость-независимость".

  2. 03.09.2021, 21:17
    Гость: вивод

    Незвисимость понятие относительное, например кто независимее независим Чечня или Окраина.

  3. 03.09.2021, 20:49
    Гость: Алевтина

    На Кавказе "оприходование" земель всегда начинается издалека и с тонких намеков про шейхов,которые когда-то завоевали весь Кавказ... А не в наместники ли Кавказа намылился падишах?...

Все комментарии (6)
Выбор читателей
«Освоение Кавказа русскими происходило не одно столетие. Русские должны вернуться на Кавказ»
НАТО
В НАТО заявили, что альянс поможет Украине вернуть Крым
«Неспециалисты с высшим образованием»
«Бремя белого человека». Турецкий вариант
Избранное
«Верховный главнокомандующий выдает желаемое за действительность»
Наталья Андрейченко: «Мне так и не простили моего отъезда»
Этно-исторические и социально-психологические предпосылки кризиса в Белоруссии
«Тайный» документ Минздрава: что власти признают побочными последствиями вакцинации
«Дело академика-диссидента стало побеждать ещё при его жизни. Юбилей, который праздновать стыдно»
Зачем Лукашенко объявил войну бело-красно-белому флагу
«Россия, пошедшая на соглашение в Хасавюрте, на деле спасовала перед сворой воинствующих русофобов и террористов»
Большой Театр - главный театр России
Hypophysis «Искавший зла»
Министр иностранных дел РФ всерьез противопоставляет хорошую жизнь и патриотизм
«Иностранный промышленный капитал не будет создавать у нас "мировую мастерскую"»