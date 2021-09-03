Кадыров: в Чечне никогда не было независимости и никакого государства
Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне никогда не было независимости и какого-либо государства. По его словам, в настоящее время республика является тем, чего для нее хотели народные герои.
Об этом Кадыров рассказал на посвященном выборам расширенном совещании в правительстве.
«У нас никогда не было независимости и никакого государства. Если бы шейх Мансур хотел независимости, он бы не дошел до Геленджика, а завоевал бы республику и создал бы здесь государство со своим флагом и гербом. А он весь Кавказ завоевал и до Анапы добрался», - приводит его слова Sputnik.
Глава Чечни также заявил, что нужно продолжать следовать «по пути Ахмата Кадырова и больше ничего не придумывать».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Для простых людей нет никакой зависимости-независимости.Мы все зависим друг от друга-это очевидно.Празднование всех этих независимостей-это просто глупость.Ну,кто был зависимей-якобы "порабощенные" молдаване Фрунзе и Якир;или "угнетенные" Сталин и Берия;или замученные украинцы Гречко и Рыбалко-или те сотни тысяч беззвестных русских мужиков,которых они бросали в бой?!Хватит играть глупыми словами "зависимость-независимость".
Незвисимость понятие относительное, например кто независимее независим Чечня или Окраина.
На Кавказе "оприходование" земель всегда начинается издалека и с тонких намеков про шейхов,которые когда-то завоевали весь Кавказ... А не в наместники ли Кавказа намылился падишах?...
говорить не значит жениться
за которую он воевал?