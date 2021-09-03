Кадыров: в Чечне никогда не было независимости и никакого государства

19:28 3.09.2021

Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне никогда не было независимости и какого-либо государства. По его словам, в настоящее время республика является тем, чего для нее хотели народные герои.

Об этом Кадыров рассказал на посвященном выборам расширенном совещании в правительстве.

«У нас никогда не было независимости и никакого государства. Если бы шейх Мансур хотел независимости, он бы не дошел до Геленджика, а завоевал бы республику и создал бы здесь государство со своим флагом и гербом. А он весь Кавказ завоевал и до Анапы добрался», - приводит его слова Sputnik.

Глава Чечни также заявил, что нужно продолжать следовать «по пути Ахмата Кадырова и больше ничего не придумывать».