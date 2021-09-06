Священник призвал патриарха покаяться и раскрыть доходы

12:14 6.09.2021

Священник Роман Степанов призвал представителей церкви и патриарха покаяться, а также рассказать о своем имуществе и представить декларации о доходах. По его словам, это позволит церкви вернуть доверие людей и выйти на новый уровень диалога с обществом, а также позволит снизить коррупцию.

Как заявила Зинаида Паршагина, пресс-секретарь Чебоксарско-Чувашской епархии, митрополит в курсе этого заявления, по обращению собран совет.

«Пока владыка по этому поводу не делал заявлений. Он сказал, что по отцу Роману никакой информации пока давать не будут. Вопрос рассматривается, решается на внутреннем уровне епархии», - цитирует ее слова «Говорит Москва».

Также Степанов призвал церковь перестать быть «закрытой организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконье, злоупотребление и использование своего служебного и духовного авторитета в качества повода, для того чтобы наживиться в материальном плане».