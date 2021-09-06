Священник призвал патриарха покаяться и раскрыть доходы

Священник Роман Степанов призвал представителей церкви и патриарха покаяться, а также рассказать о своем имуществе и представить декларации о доходах. По его словам, это позволит церкви вернуть доверие людей и выйти на новый уровень диалога с обществом, а также позволит снизить коррупцию.

Как заявила Зинаида Паршагина, пресс-секретарь Чебоксарско-Чувашской епархии, митрополит в курсе этого заявления, по обращению собран совет.

«Пока владыка по этому поводу не делал заявлений. Он сказал, что по отцу Роману никакой информации пока давать не будут. Вопрос рассматривается, решается на внутреннем уровне епархии», - цитирует ее слова «Говорит Москва».

Также Степанов призвал церковь перестать быть «закрытой организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконье, злоупотребление и использование своего служебного и духовного авторитета в качества повода, для того чтобы наживиться в материальном плане».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.09.2021, 17:29
    Гость: Alexander der Große

    Александр, вы сами правильно заметили: "построенный на месте взорванного коммунистическими властями Храме Христа Спасителя". Проблема не в том, что разрушили бассейн и построили храм. Проблема в том, что они разрушили всё до чего дотянулись, не предложив ничего взамен. А строительство храма лишь исключение подтверждающее правило.

  2. 06.09.2021, 17:27
    Гость: Александр

    Когда распинали Христа торгаши Грышки, которых Христос плетью гнал из храма, тоже громче всех кричали "А нечего было плотскими грехами душу отягощать!"

  3. 06.09.2021, 17:13
    Гость: Иван Иваныч

    Ну мало ли, какие у меня ассоциации от тех, на кого смотрю. Но это данный священник интересуется не толкованием жития святых, а тупо баблом, что автоматически его вычёркивает из сана. И кто сказал, что если качают страну по межнациональной, социальной линии, то не будут качать по церковной.
    И почему священник закукарекал перед выборами.

  4. 06.09.2021, 17:09
    Гость: Монах

    Еретик, покусился на самое святое, на кассу и доходы патриарха, за это будет наказан.

  5. 06.09.2021, 17:05
    Гость: Коля

    А что этот священник делает в Церкви?
    Он забыл что ли слова Христа- "Царство моё не от мира сего."
    Пусть идёт в счётную палату, пастырь елы-палы...

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