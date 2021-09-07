ФСБ установила организаторов диверсии на газопроводе в Крыму

Диверсию на газопроводе в Крыму 23 августа организовало Главное управление разведки Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне - так называемой оперативной службой "Таврия" при участии запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" ("Меджлис")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев (агент Главного управления разведки Украины, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года), сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский. Исполнителям разведка Украины обещала около 2 тысяч долларов. 

По данным спецслужбы, "эта диверсия была санкционирована начальником ГУР Украины Кириллом Будановым - участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России".

В рамках расследования были арестованы трое подозреваемых, которые дали признательные показания. 

23 августа в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым произошел подрыв участка газопровода. 4 сентября сотрудниками ФСБ России задержаны жители Республики Крым: посредник - заместитель председателя "Меджлиса" Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии - Асан и Азиз Ахтемовы.

По факту подрыва участка газопровода управлением ФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ("Диверсия"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Всем задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.09.2021, 16:14
    Гость: Хм

    Сие есть тайна великая. А насчёт диверсии в Крыму, честно скажу, очень сомневаюсь. Очень.

  3. 07.09.2021, 13:56
    Гость: однозначно

    Диверсантов отправить в солнечный Магадан,а у крымско-татарской диаспоры отключить газ,пусть кизяками обогреваются.

  4. 07.09.2021, 13:51
    Гость: Лепота

    На основании этого факта необходимо признать Украину террористическим Государством, поскольку СБУ - это государственная структура.
    Ещё удивляюсь как им сошло с рук организация убийства Бориса Немцова при помощи агента СБУ Дурицкой.

  5. 07.09.2021, 13:24
    Гость: Ифан

    Перед выборами в дурдому обещаем много героических "диверсии" ,вперёд Россия , слава Украине.

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