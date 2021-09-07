Песков: «решения о переходе к масштабной приватизации не принимались»
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время какие-либо решения о сокращении государственного участия в экономике и переходе к масштабной приватизации в России не принимались.
Об этом он заявил комментируя опубликованную ранее статью председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, в которой тот высказался в пользу сокращения госсектора в экономике страны за счет приватизации.
«Пока, как вы знаете, никаких решений на этот счет не принималось, но существуют разные точки зрения», - цитирует ТАСС слова Пескова.
При этом Песков считает, что Кудрин обладает огромным опытом и великолепными экспертными знаниями. «Это человек, который на протяжении не одного года признавался лучшим министром финансов. Поэтому, конечно, его точка зрения важна, - сказал пресс-секретарь. - Вместе с тем, вы знаете, есть и другие экспертные точки зрения».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Выслушай Кудрина и сделай наоборот. Не государственную собственность надо урезать (так можно резать и резать пока ничего не останется) а создавать условия для роста частных производств - снизить налоги, сделать доступными кредиты и защитить от бандитов всех мастей.
и поделить города. В каждом городе свой хозяин, свои законы, свои крепостные..
Видимо займутся после "выборов"
Поздно, фигуры расставлены. Они не хозяева, за долги госструктур заплатит налогами народ. Это иго, им хорошо и менять не будут
Режим напечатал ничем необеспеченные денежные знаки, в океане которых растворились настоящие - советские. Произошло тотальное ограбление народа (уже в наше время Дерипаска взахлёб призывает к повторению кражи века - включению печатного станка)!
Народные деньги, в одночасье ставшие государственными, позаимствовали будущие олигархи и, оказавшись вне конкуренции, скупили львиную долю общенародной собственности (на деньги, повторяю, отнятые у самого же народа!).
Благодаря чубайсовским ваучерам определенный пакет акций перепал и нищебродам. Тогда "красные директора", загребая годами практически всю чистую прибыль АО и якобы направляя её на "развитие" акционерной собственности (т.е. принципиально не выплачивая дольщикам мало-мальски сносные дивиденды), вынудили акционеров (по сути, реинвесторов!) продать акции, получив жалкую часть ими же реинвестированных денег. Так появились "законные", т.н. "главные акционеры" и продемонстрировали свою полную никчёмность, доказывая "преимущества" частного владения по сравнению с государственным: тот же Дерипаска, к примеру, как прибыль - так себе, а как убытки - так возмещай государство под угрозой массовых увольнений работников!
Вывод: недопустима не только ли дополнительная приватизация, а, наоборот, экстренно необходима полная отмена результатов прежней прихватизации как однозначно криминальной, так и экономически дефективной!
Нет ..вы все станете хозяевам. .Вам дадут возможность оформить в собственность вашу печень, почки ..по безграничным рыночным ценам чтобы не было дефицита.С правом платить налоги на полученную от невидимой руки собственность. Если у вас нет документа о собственности на что либо значит оно не ваше ...А, если инвесторы вложат деньги в приватизированный на поле Рыночных чудес ночными сторожами свои деньги в воздух ..То каждый сможет его у них купить ,если денег хватит и оне захотят его продавать...