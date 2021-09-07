Песков: «решения о переходе к масштабной приватизации не принимались»

16:06 7.09.2021

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время какие-либо решения о сокращении государственного участия в экономике и переходе к масштабной приватизации в России не принимались.

Об этом он заявил комментируя опубликованную ранее статью председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, в которой тот высказался в пользу сокращения госсектора в экономике страны за счет приватизации.

«Пока, как вы знаете, никаких решений на этот счет не принималось, но существуют разные точки зрения», - цитирует ТАСС слова Пескова.

При этом Песков считает, что Кудрин обладает огромным опытом и великолепными экспертными знаниями. «Это человек, который на протяжении не одного года признавался лучшим министром финансов. Поэтому, конечно, его точка зрения важна, - сказал пресс-секретарь. - Вместе с тем, вы знаете, есть и другие экспертные точки зрения».