Глава Бурятии заболел ковидом, несмотря на двойную вакцинацию

15:31 8.09.2021

Глава Бурятии Алексей Цыденов заболел коронавирусом. Свою запись в Instagram-блоге он подписал как «Сюрприз, ё-маё».

«Добрый день, уважаемые земляки! Ну, или не очень добрый. У меня сюрприз – ковид подхватил, хотя и дважды вакцинирован. Ну, опять же, как ковид: тест показал, что ковид есть, самочувствие – нос немножко гундит, а так нормально. Тестируюсь постоянно, поскольку с людьми общаюсь. Последний раз 2 сентября тестировался – было отрицательно, значит, за этот промежуток где-то успел подхватить», - рассказал Цыденов.

Напомним, Цыденов вакцинировался в начале пандемии, а в июле 2021 года прошел ревакцинацию. Ранее главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий граждан (лица старше 65 лет, студенты, медработники, сотрудники социальной сферы, а также сфер обслуживания, образования и культуры, работники транспорта).