Глава Бурятии заболел ковидом, несмотря на двойную вакцинацию
Глава Бурятии Алексей Цыденов заболел коронавирусом. Свою запись в Instagram-блоге он подписал как «Сюрприз, ё-маё».
«Добрый день, уважаемые земляки! Ну, или не очень добрый. У меня сюрприз – ковид подхватил, хотя и дважды вакцинирован. Ну, опять же, как ковид: тест показал, что ковид есть, самочувствие – нос немножко гундит, а так нормально. Тестируюсь постоянно, поскольку с людьми общаюсь. Последний раз 2 сентября тестировался – было отрицательно, значит, за этот промежуток где-то успел подхватить», - рассказал Цыденов.
Напомним, Цыденов вакцинировался в начале пандемии, а в июле 2021 года прошел ревакцинацию. Ранее главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий граждан (лица старше 65 лет, студенты, медработники, сотрудники социальной сферы, а также сфер обслуживания, образования и культуры, работники транспорта).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Путин заявлял что вакцинация дело добровольное
Так что не вводи в заблуждение, своей галиматьей!
Господи, что не помер.
А то бы столько шуму было бы! Что вакцинированный "гулбернатор" помер.
Когда обычные "вакцинированные" помирают - дело десятое.
А тут - целый гулбернатор.
подхватили от пациентов вирус, но течение болезни протекало легко.
Эпидемия если 5% населения болеет на текущий момент, а не к-во заболевших за ДВА ГОДА.
К чему ваши проценты и не факт что именно 5%.
игра слов с использованием....выражений?
Эпидемия это когда на текущий