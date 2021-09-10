Путин приехал на церемонию прощания с Зиничевым
Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым, который трагически погиб в среду в Норильске, сообщает РИА Новости.
Путин назвал гибель главы МЧС личной утратой. Накануне он подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно.
Церемония прощания с Евгением Зиничевым, трагически погибшим во время исполнения служебного долга, проходит сегодня в Национальном центре управления в кризисных ситуациях. После прощания в Москве спецборт Ил-76 доставит в Санкт-Петербург лафет с телом 55-летнего главы МЧС, а также родственников министра. Он будет похоронен сегодня на Северном кладбище в Санкт-Петербурге в закрытом для прессы режиме.
Комментарии читателей Оставить комментарий
какой приемник , личный холуй.
Всегда будь первосортной версией себя самой, а не второсортной версией кого-то.
Джуди Гарленд
Это был один из главных преемников ВВП и, наверное, из лучших. Зиничева похоронят на Парголовском кладбище, где покоятся множество моих родных и друзей. Это очень плохая новость для всей страны. Пусть земля ему будет пухом.