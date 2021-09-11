В Хабаровске пассажиров автобуса высадили из-за намаза

23:10 11.09.2021

В Хабаровске пассажиров автобусов маршрута №25 высадили на улицу, потому что водителям-мусульманам нужно было срочно помолиться. Отказались продолжить поездку во время дневного намаза сразу несколько водителей.

Одна из участниц произошедшего выложила видео в Сеть.

— Что происходит? Почему мы должны выходить? — спрашивает у кондуктора автор ролика.

— Нам молиться надо, — отвечает тот.

— Вам молиться надо. А нам что делать? — снова вопрошает хабаровчанка и выходит на улицу.

Произошло все около полудня по местному времени, пишет КП. В этот час мусульмане всегда молятся, согласно своим канонам.

Десятки людей в недоумении остались стоять на тротуаре и ждать, когда происходящее закончится. Некоторые решили дождаться следующего автобуса.

— Сейчас проходит проверка. Водитель отстранен на время. Окончательное решение относительно него будет вынесено в понедельник, — сообщил представитель компании-перевозчика «Комсомольской правде».