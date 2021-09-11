В Хабаровске пассажиров автобуса высадили из-за намаза

В Хабаровске пассажиров автобусов маршрута №25 высадили на улицу, потому что водителям-мусульманам нужно было срочно помолиться. Отказались продолжить поездку во время дневного намаза сразу несколько водителей.

Одна из участниц произошедшего выложила видео в Сеть.

— Что происходит? Почему мы должны выходить? — спрашивает у кондуктора автор ролика.

— Нам молиться надо, — отвечает тот.

— Вам молиться надо. А нам что делать? — снова вопрошает хабаровчанка и выходит на улицу.

Произошло все около полудня по местному времени, пишет КП. В этот час мусульмане всегда молятся, согласно своим канонам. 

Десятки людей в недоумении остались стоять на тротуаре и ждать, когда происходящее закончится. Некоторые решили дождаться следующего автобуса.

— Сейчас проходит проверка. Водитель отстранен на время. Окончательное решение относительно него будет вынесено в понедельник, — сообщил представитель компании-перевозчика «Комсомольской правде».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.09.2021, 11:28
    Гость: a

    А может, пожаловаться Марату Шакирзяновичу Хуснуллину, заместителю Председателя Правительства Российской Федерации?

  2. 12.09.2021, 11:21
    Гость: Александр

    что значит временно отстранен? Возврат средств за проезд, штраф, моральный ущерб, увольнение. Депортация на родину, если иноземец. Все... и нет проблемы, прочим урок.
    Для примера из жизни: работал в Пятерочке узбек - разнорабочий... Молиться любил, как положено по корану. Раз предупредили, что в рабочее время работают, а не молятся, два предупредили.. Через 2 дня, не перестал - уволили. Теперь там мигранты работают, а не молятся.

  3. 12.09.2021, 11:16
    Гость: Что за автобус?

    Мечеть на колёсах?)) Кто этих людей принимает на работу. Пусть рулят ишаками на горных тропах. P.S. А может это первые весточки из Афгана...)))

  4. 12.09.2021, 11:15
    Гость: ha

    Этот поступок водителя - разжигание религиозной розни и стимулирование ненависти к такой религии, которая останавливает автобусы в рабочее время. Кстати, а нельзя ли договориться с местными муллами, чтобы их подведомственные намолились в нерабочее время на неделю вперед и потом не мешали жить гражданам России?

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