Жириновский прибыл на итоговый предвыборный митинг партии на тройке лошадей
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прибыл на итоговый предвыборный митинг партии (проходит на ВТБ-Арене) на тройке лошадей.
При этом ему пришлось попросить активистов не махать флагами, так как лошади пугались и несколько раз останавливались, сообщает ТАСС.
Жириновский отметил, что политическая борьба является самой сложной и тяжелой, так как «нет армии противника, нет команды спортсменов-соперников». Также он в очередной раз подверг критике революцию 1917 года, так как, по его словам, «ночью к власти» приходят только «уголовники, бандиты, мошенники».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зря Жириновский попер на уголовников,бандитов и мошенников так как они и есть его постоянный лекторат. ЛДПР популярен в местах лишения свободы и ему не следует обижать так своих сторонников и они если откажутся идти голосовать,то кормушка ЛДПР в Госдуме уменьшится.
Руководство ЛДПР прилагает огромные усилия по рекламе партии,а сам лидер из всех утюгов орет дурным голосов №Голосуй за ЛЛЛДПР". Наверно так и нужно рекламировать партию лекторат который очень любит сидеть на кухне,бурчит про плохую власть,про нехороших нацменов и проявляет свою активность только в период выборов голосуя за своего Жирика. Им наплевать что депутаты ЛДПР во всех важных голосований в ГД всегда на стороне ЕР,то есть плохой власти.
А ведь Жирик на электорат положил... большую кучу!
не всех дураков на войне побило!..
Клоун-барин...
Голосую за ЛДПР!