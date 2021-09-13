Жириновский прибыл на итоговый предвыборный митинг партии на тройке лошадей

13:59 13.09.2021

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прибыл на итоговый предвыборный митинг партии (проходит на ВТБ-Арене) на тройке лошадей.

При этом ему пришлось попросить активистов не махать флагами, так как лошади пугались и несколько раз останавливались, сообщает ТАСС.

Жириновский отметил, что политическая борьба является самой сложной и тяжелой, так как «нет армии противника, нет команды спортсменов-соперников». Также он в очередной раз подверг критике революцию 1917 года, так как, по его словам, «ночью к власти» приходят только «уголовники, бандиты, мошенники».