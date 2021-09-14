Власти Москвы объяснили указатели в метро на узбекском и таджикском
Надписи на указателях станций «Прокшино» и «Лесопарковая» Сокольнической и Бутовской линий московского метро продублировали на таджикском фарси и узбекском, чтобы сделать удобнее передвижение для мигрантов, сообщает РБК со ссылкой на столичный департаменте транспорта.
В пресс-службе дептранса пояснили, что от этих станций ходят автобусы в миграционный центр, расположенный в подмосковном Сахарово.
«Наша задача — делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров. Например, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на девяти языках», — отметили в департаменте.
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немного подождали и пошли обратно.
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