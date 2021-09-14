Власти Москвы объяснили указатели в метро на узбекском и таджикском

Надписи на указателях станций «Прокшино» и «Лесопарковая» Сокольнической и Бутовской линий московского метро продублировали на таджикском фарси и узбекском, чтобы сделать удобнее передвижение для мигрантов, сообщает РБК со ссылкой на столичный департаменте транспорта.

В пресс-службе дептранса пояснили, что от этих станций ходят автобусы в миграционный центр, расположенный в подмосковном Сахарово.

«Наша задача — делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров. Например, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на девяти языках», — отметили в департаменте.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 14.09.2021, 23:23
    Гость: Москва. Две узбечки ведут детей в школу...

    Одна спрашивает у другой:
    - Ну как вам новая школа?
    - Очень хорошая, только русских много.

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