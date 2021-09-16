Следственный комитет завел дело о подготовке беспорядков в дни выборов

Главное следственное управление СК завело уголовное дело о склонении и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках (ч. 1.1 ст. 212 УК).

По версии следствия, группа из не менее чем 11 человек из 7 субъектов РФ создала телеграм-каналы, в которых размещались публикации, а также велась агитационная деятельность, направленная на организацию массовых беспорядков на территории РФ в дни единого голосования. Также в распространяемых видеороликах было выявлено «побуждение к насильственным действиям, адресованное неопределенному кругу лиц».

В настоящее время по данному делу проходят Дмитрий Чебанов и «иные лица». При этом не уточняется, кем именно является Чебанов, но его тезка был ранее задержан при попытке повесить баннер на Центральный детский магазин на Лубянке.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.09.2021, 17:12
    Гость: EEE

    Европарламент проголосовал за признание ГосДумы нелегитимной, если трехдневные выборы 17, 18 и 19 сентября будут сфальсифицированны

  2. 16.09.2021, 16:34
    Гость: Запад уже объявил выборы недействительными

    Предлагаю ТАКЖЕ заранее начать посадки в автозаки и высылать в тундру и мордовские лагеря всех связанных с НКО.

  3. 16.09.2021, 16:29
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    СК завел это дело для запугивания протестующих против путинских выборов накануне события, чтобы испуганные люди не успели прийти в себя и не стали протестовать в дни голосования.
    Хочется высказать опасение во вполне возможном применении огнестрела против народа.

  4. 16.09.2021, 16:16
    Гость: личный опыт

    не дела надо заводить, а "Утесы" размещать на крышах в местах предполагаемого массового появления беспорядков.
    И патронов, главное, не жалеть!

  5. 16.09.2021, 16:15
    Гость: Партию ЕдРо

    в помойное ведро истории.
    Это уже не подготовка к беспорядкам? Или подготовка порядка без ЕдРа?

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