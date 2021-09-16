Следственный комитет завел дело о подготовке беспорядков в дни выборов

13:58 16.09.2021

Главное следственное управление СК завело уголовное дело о склонении и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках (ч. 1.1 ст. 212 УК).

По версии следствия, группа из не менее чем 11 человек из 7 субъектов РФ создала телеграм-каналы, в которых размещались публикации, а также велась агитационная деятельность, направленная на организацию массовых беспорядков на территории РФ в дни единого голосования. Также в распространяемых видеороликах было выявлено «побуждение к насильственным действиям, адресованное неопределенному кругу лиц».

В настоящее время по данному делу проходят Дмитрий Чебанов и «иные лица». При этом не уточняется, кем именно является Чебанов, но его тезка был ранее задержан при попытке повесить баннер на Центральный детский магазин на Лубянке.