Правительство утвердило выходные и праздники в 2022 году

Правительство утвердило производственный календарь на 2022 год.

Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно, сообщается в Telegram-канале. В новогодние праздники россияне будут отдыхать с 31 декабря по 9 января.

Нерабочая суббота, 5 марта, переносится на понедельник, 7 марта. 23 февраля выпадет на среду, этот день будет выходным.


Фото: Правительство России

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.09.2021, 14:48
    Гость: Странно

    но про "день поминовения этого правительства" в следующем году они не предусмотрели. Опрометчиво.

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