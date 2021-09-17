Правительство утвердило выходные и праздники в 2022 году

12:03 17.09.2021

Правительство утвердило производственный календарь на 2022 год.

Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно, сообщается в Telegram-канале. В новогодние праздники россияне будут отдыхать с 31 декабря по 9 января.

Нерабочая суббота, 5 марта, переносится на понедельник, 7 марта. 23 февраля выпадет на среду, этот день будет выходным.



Фото: Правительство России