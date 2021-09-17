Избирательные участки открылись во всех регионах России

11:32 17.09.2021

Избирательные участки последними в России открылись в 8.00 (09.00 мск) в самом западном регионе страны - Калининградской области.

Таким образом, в 9.00 по московскому времени заработали все избирательные участки. Всего открылось почти 96 тысяч избирательных участков: 93,5 тысяч — постоянных, до 2,5 тысяч участков — временных.

В списки избирателей ЦИК включил более 108 миллионов человек. Еще 2 миллиона российских избирателей проживают или находятся за пределами страны, которые тоже могут принять участие в голосовании, напоминает Дума.ТВ.

Российские граждане, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать в 144 странах, где будет работать 348 участков. Еще семь участков находятся в городе Байконур в Казахстане, где расположен российский космодром.

Выборы в Госдуму будут проходить в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. В Единый день голосования также состоятся выборы 39 региональных парламентов, прямые выборы глав девяти регионов. Еще в трех регионах главы регионов будут избираться депутатами местных парламентов.