Избирательные участки открылись во всех регионах России

Выборы в Государственную Думу

Избирательные участки последними в России открылись в 8.00 (09.00 мск) в самом западном регионе страны - Калининградской области.

Таким образом, в 9.00 по московскому времени заработали все избирательные участки. Всего открылось почти 96 тысяч избирательных участков: 93,5 тысяч — постоянных, до 2,5 тысяч участков — временных.

В списки избирателей ЦИК включил более 108 миллионов человек. Еще 2 миллиона российских избирателей проживают или находятся за пределами страны, которые тоже могут принять участие в голосовании, напоминает Дума.ТВ.

Российские граждане, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать в 144 странах, где будет работать 348 участков. Еще семь участков находятся в городе Байконур в Казахстане, где расположен российский космодром.

Выборы в Госдуму будут проходить в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. В Единый день голосования также состоятся выборы 39 региональных парламентов, прямые выборы глав девяти регионов. Еще в трех регионах главы регионов будут избираться депутатами местных парламентов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.09.2021, 15:08
    Гость: Нэма дурных!

    Ваш масштабный незалежный ЛОХОТРОН открылся в 1991 году, а сейчас он закрывается!

  3. 17.09.2021, 15:00
    Гость: В Питере началась карусель

    Молодые одни и те же люди в спортивной форме ходят голосовать с участка на участок.
    Старик Хоттабыч со своей бандой пошёл ва-банк ибо проигрыш для него хуже даже смерти.
    Если будут рисовать более 30% за едро, то надо выходить и защищать свои голоса.

  4. 17.09.2021, 14:32
    Гость: советский

    Я обычно не говорю просто так.
    Чем "комивояжеры" будут заниматься точно - не сказали. Возможно, конечная задача будет поставлена на месте. Но то, что едут - однозначно.

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