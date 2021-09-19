2021 год стал рекордным по площади лесных пожаров в России с начала века

13:09 19.09.2021

2021 год оказался рекордным с начала XXI века в России по общей площади лесных пожаров. Лес сгорел, сообщил ТАСС руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко.

По данным информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ) Рослесхоза, площадь лесных пожаров в этом году уже достигла 18,2 млн га, а в прошлом за весь год - 18,1 млн га. "Год стал самым катастрофическим в пожарном отношении для российских лесов за весь период, по которому есть достаточно надежные и сравнимые спутниковые данные (с 2001 года)", - отметил Ярошенко.

Он уточнил, что ни в какую статистику и ни в какие данные дистанционного мониторинга не входит выгорание молодых, преимущественно еще не сомкнувшихся, лесов, которые гибнут при весенних палах сухой травы на заброшенных землях сельскохозяйственного назначения. "Это еще по меньшей мере несколько миллионов гектаров, в основном в регионах юга Сибири и Дальнего Востока. По закону эти молодняки даже лесами не считаются, поэтому их потери никто не учитывает, но на самом деле это тоже огромная проблема и для природы, и для социально-экономического развития сельских территорий", - сказал Ярошенко.

Он пояснил, что большинство таких заброшенных земель уже никогда не вернется в сельскохозяйственный оборот в силу низкой продуктивности, труднодоступности или отсутствия людей, которые могли бы их интенсивно обрабатывать; но они в большинстве случаев подходят для развития лесоводства. "Уничтожая молодые леса на таких землях, ландшафтные пожары убивают один из очень значимых ресурсов для будущего развития сельских территорий", - добавил собеседник агентства.