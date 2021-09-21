Минпромторг предложил включить учителей в программу льготных автокредитов

10:45 21.09.2021

Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования, включив в нее работников государственных образовательных учреждений, пишет РБК.

Согласно документу, при участии в программе льготного автокредитования граждане смогут получить десятипроцентную скидку (для жителей ДФО - 25%) на покупку нового автомобиля российского производства, если его стоимость не превышает 1,5 млн рублей. Скидка 25% распространяется и на электромобили.

Сейчас на льготные условия автокредита могут претендовать те, у кого есть несовершеннолетние дети, работники медицинских организаций, те, кто покупает свою первую машину или в счет уплаты первой части взноса продают свою машину (возраст автомобиля не должен превышать шести лет и машина должна быть у заемщика не менее года).

Издание отмечает, что в августе эксперты предупредили о возможном росте темпов выдачи автокредитов на фоне дорожания машин и падения доходов граждан.