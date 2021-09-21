Минпромторг предложил включить учителей в программу льготных автокредитов
Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования, включив в нее работников государственных образовательных учреждений, пишет РБК.
Согласно документу, при участии в программе льготного автокредитования граждане смогут получить десятипроцентную скидку (для жителей ДФО - 25%) на покупку нового автомобиля российского производства, если его стоимость не превышает 1,5 млн рублей. Скидка 25% распространяется и на электромобили.
Сейчас на льготные условия автокредита могут претендовать те, у кого есть несовершеннолетние дети, работники медицинских организаций, те, кто покупает свою первую машину или в счет уплаты первой части взноса продают свою машину (возраст автомобиля не должен превышать шести лет и машина должна быть у заемщика не менее года).
Издание отмечает, что в августе эксперты предупредили о возможном росте темпов выдачи автокредитов на фоне дорожания машин и падения доходов граждан.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ЗАКАЗЧИК - ПОСРЕДНИК - ИСПОЛНИТЕЛЬ. ПОСРЕДНИКА необходимо изжить как класс.
вот это и было при советской власти при социализме.
По сути что предлагается? помогать людям влезать в кредитную кабалу к банкам. А их скидка в 25% по моему это обман. Банки знают очень много способов как еще и наварится на "скидках".
Потом когда посчитают реальную стоимость и вложенные -заработанные, поймут, что их опять надули.
Вот если го-во взяло бы на себя кредиты, и реально отдавало машины с большой скидкой, тогда бы можно было подумать об том, что для людей есть экономия.
Для того что Вы предлагаете, надо много думать и много работать. Плюс класть деньги не в свой карман а в развитие страны. Это системная и кропотливая деятельность.
А так, кинул подачку и все рады. Только главный бенефициар всей этой "щедрости" - банки, которые в очередной раз наживутся на льготной (ипотеке, автокредите и тп. нужное подчеркнуть))).
За "успешно" проведенную выборную кампанию.