Минпромторг предложил включить учителей в программу льготных автокредитов

Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования, включив в нее работников государственных образовательных учреждений, пишет РБК.

Согласно документу, при участии в программе льготного автокредитования граждане смогут получить десятипроцентную скидку (для жителей ДФО - 25%) на покупку нового автомобиля российского производства, если его стоимость не превышает 1,5 млн рублей. Скидка 25% распространяется и на электромобили. 

Сейчас на льготные условия автокредита могут претендовать те, у кого есть несовершеннолетние дети, работники медицинских организаций, те, кто покупает свою первую машину или в счет уплаты первой части взноса продают свою машину (возраст автомобиля не должен превышать шести лет и машина должна быть у заемщика не менее года).

Издание отмечает, что в августе эксперты предупредили о возможном росте темпов выдачи автокредитов на фоне дорожания машин и падения доходов граждан.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.09.2021, 15:34
    Гость: Капитану Очевидность

    ЗАКАЗЧИК - ПОСРЕДНИК - ИСПОЛНИТЕЛЬ. ПОСРЕДНИКА необходимо изжить как класс.

  3. 21.09.2021, 14:06
    Гость: ABCD

    По сути что предлагается? помогать людям влезать в кредитную кабалу к банкам. А их скидка в 25% по моему это обман. Банки знают очень много способов как еще и наварится на "скидках".
    Потом когда посчитают реальную стоимость и вложенные -заработанные, поймут, что их опять надули.
    Вот если го-во взяло бы на себя кредиты, и реально отдавало машины с большой скидкой, тогда бы можно было подумать об том, что для людей есть экономия.

  4. 21.09.2021, 13:24
    Гость: Капитан Очевидность

    Для того что Вы предлагаете, надо много думать и много работать. Плюс класть деньги не в свой карман а в развитие страны. Это системная и кропотливая деятельность.
    А так, кинул подачку и все рады. Только главный бенефициар всей этой "щедрости" - банки, которые в очередной раз наживутся на льготной (ипотеке, автокредите и тп. нужное подчеркнуть))).

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