В России введут контроль за производством питьевой и минеральной воды

08:20 24.09.2021

Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) планирует создать систему апробации воды от скважины до прилавка, пишет РБК.

Уже с 1 декабря 2021 года в России уже начнется обязательная маркировка минеральной воды в системе «Честный знак», оператором которой является ЦРПТ. С 1 марта 2022 года в обязательном порядке будут маркировать все остальные категории питьевой воды.

Таким образом контроль будет распространяться только на уже готовую упакованную продукцию, а вот непосредственно добычу питьевой воды из скважин, которую лицензируют Роснедра, маркировка не затрагивает.

Для этого будет создана система, аналогичная действующей для алкогольного рынка Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Это позволит соединить сведения о добыче природной воды с информацией о произведенном и упакованном товаре и прослеживать ее на всех этапах от скважины до потребителя.

Отмечается, что единая система будет контролировать добычу и производство природной питьевой и минеральной воды, в том числе минеральных столовых, лечебно-столовых и лечебных вод.

Так, производитель упакованной воды будет обязан при вводе товара в оборот указать, из какой скважины и по каким документам получена природная вода. Это позволит определить, использовались ли посторонние источники при производстве вод. Если объемы произведенной воды будут превышать объемы добычи из указанных производителем скважин, это станет основанием для проверки.

О проблеме фальсификации упакованной воды власти говорят уже несколько лет. В 2018–2019 годах доля незаконного оборота на рынке питьевой и минеральной воды составляла 29–39%. Сейчас объем теневого рынка воды в России, по данным Федеральной налоговой службы, оценивается в 30%.