В России введут контроль за производством питьевой и минеральной воды
Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) планирует создать систему апробации воды от скважины до прилавка, пишет РБК.
Уже с 1 декабря 2021 года в России уже начнется обязательная маркировка минеральной воды в системе «Честный знак», оператором которой является ЦРПТ. С 1 марта 2022 года в обязательном порядке будут маркировать все остальные категории питьевой воды.
Таким образом контроль будет распространяться только на уже готовую упакованную продукцию, а вот непосредственно добычу питьевой воды из скважин, которую лицензируют Роснедра, маркировка не затрагивает.
Для этого будет создана система, аналогичная действующей для алкогольного рынка Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Это позволит соединить сведения о добыче природной воды с информацией о произведенном и упакованном товаре и прослеживать ее на всех этапах от скважины до потребителя.
Отмечается, что единая система будет контролировать добычу и производство природной питьевой и минеральной воды, в том числе минеральных столовых, лечебно-столовых и лечебных вод.
Так, производитель упакованной воды будет обязан при вводе товара в оборот указать, из какой скважины и по каким документам получена природная вода. Это позволит определить, использовались ли посторонние источники при производстве вод. Если объемы произведенной воды будут превышать объемы добычи из указанных производителем скважин, это станет основанием для проверки.
О проблеме фальсификации упакованной воды власти говорят уже несколько лет. В 2018–2019 годах доля незаконного оборота на рынке питьевой и минеральной воды составляла 29–39%. Сейчас объем теневого рынка воды в России, по данным Федеральной налоговой службы, оценивается в 30%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А что , до сегодняшнего дня так и не было никакого контроля ? мама родная...
скажу тебе так...
лучше всего качество воды проверяется путем правильной заварки хорошего листового чая. Оценивается аромат и вкус чая.
Так вот, из все вод, которые я пробовал, лучший это Бон Аква, на втором Аква Минерале, насчет остальных не скажу, попадалась хорошая вода от мелких производителей, как и откровенно плохая.
- Не пей из лужи, козленочком станешь. А когда вырастешь, станешь настоящим... Тогда и на выборы пойдешь.
Рынок питьевой воды в РФ очень отличается от мирового. Начнем с того что его захватили глобалисты Кола, Пепси, Нестле. Нескончаемым потоком на головы обывателя льется реклама о якобы сумасшедшей полезности водопроводной воды акваминерале и бонаква, которые якобы кишат минералами. На рекламу тратятся сумасшедшие деньги, а народ за это расстается с последними копейками. Редкий случай, когда производитель воды может документально подтвердить полезность своего продукта. Чаще всего сплошное надувательство. Как ни странно, но в шоколаде те кто продает простую водопроводную воду приписывая ей магические свойства. А те кто действительно выпускает качественный продукт чаще всего находятся на грани банкротства.
Одно дело когда вода постоянно течет через фильтр,тогда может и отработает заданное время хотя не факт,другое если пропустил через фильтр ушел на работу,через какое то время опять запустил,тогда в лучшем случае дней через 5 а то и раньше фильтр начнет обменять воду,вода в бутылках тоже не все так просто,перегрев на солнце чреват выделением нехороших веществ в саму воду,хорошо если только проблюешься