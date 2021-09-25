Продажи фармпредприятий Москвы за год выросли почти на 80%

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Московские фармацевтические предприятия продали товаров на сумму более 130 млрд руб. за первые шесть месяцев 2021 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Отрасль показывает уверенный рост: по итогам первых шести месяцев 2021 года столичные производства реализовали товаров на 134,1 млрд руб., что на 79% больше, чем за тот же период 2020 года", - приводит слова Ефимова "Интерфакс".

Он добавил, что объем экспорта столичных предприятий фармацевтики в первом полугодии почти достиг 549 млн долларов США. Это в четыре раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года и в пять с половиной раз - 2019 года.

В столице работают 26 крупных и средних предприятий фармацевтической отрасли, которые обеспечивают более 24% от объемов общероссийского производства такой продукции.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.09.2021, 16:50
    Гость: Бобориха

    Вся фармацевтическая промышленность в стране должна быть в государственных руках, а не частных. Иначе так и будут эпидемии и сбыт поддельных лекарств.

  2. 25.09.2021, 15:58
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    Продажи выросли?
    Это в случае увеличения производства.
    Такого у нас нет. Это написал журналист, жертва ЕГЕ, не отличающий мощность от количества энергии (ватт и ваттчас).
    У нас выросли цены на лекарства на 80% и в соответствии с ними выросли доходы фармацевтической мафии.
    Праздничный тон заметки совершенно неуместен- народ платит теперь на 80% больше.
    Лично я пью теперь лекарство урорек через день, и вынужден теперь и писать через день, ибо мой ник никак в этом вопросе мне не помогает. Экономлю и на билобиле- сами можете увидеть рост ошибок в моих письменных перлах. Лекарство от рака вообще недоступно, скоро загнусь к вящему удовольствию едарасни и кремлевских евреев, продолжив список преждевременно умерших пенсионеров.

  3. 25.09.2021, 13:44
    Гость: Ссссс!!!!!!!!Опыту

    В соперничестве с Кремлем вы явно проигрываете по всем позициям. Ты только мечтаешь навести порядок со здоровьем народа, а Кремль между тем уверенно повысил % здорового населения в стране, уморив до 700 000 пенсионеров только за последние полгода.

  4. 25.09.2021, 13:42
    Гость: Враньё!

    Откуда в России, тем более в Москве, фармацевтические предприятия? Что они выпускают? Зеленку? Всё давно разрушено.

  5. 25.09.2021, 13:06
    Гость: Гость

    Кровососы. Наживаются на людских болезнях и горе. Фармакология вообще должна быть бесплатной для населения!!!

Все комментарии (12)
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