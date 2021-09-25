Продажи фармпредприятий Москвы за год выросли почти на 80%

09:28 25.09.2021

Московские фармацевтические предприятия продали товаров на сумму более 130 млрд руб. за первые шесть месяцев 2021 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Отрасль показывает уверенный рост: по итогам первых шести месяцев 2021 года столичные производства реализовали товаров на 134,1 млрд руб., что на 79% больше, чем за тот же период 2020 года", - приводит слова Ефимова "Интерфакс".

Он добавил, что объем экспорта столичных предприятий фармацевтики в первом полугодии почти достиг 549 млн долларов США. Это в четыре раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года и в пять с половиной раз - 2019 года.

В столице работают 26 крупных и средних предприятий фармацевтической отрасли, которые обеспечивают более 24% от объемов общероссийского производства такой продукции.