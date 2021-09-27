Патологоанатомы Петербурга пожаловались на отмену коронавирусных выплат
Патологоанатомы Санкт-Петербурга пожаловались на отмену выплат, которые были положены им наравне с другими медицинскими сотрудниками за работу с больными COVID-19, пишет издание "Доктор Питер".
Отмечается, что выплаты специалистам, проводящим вскрыте людей, скончавшихся вследствии заражения коронавирусом, действовали до августа. Согласно федеральному постановлению правительства Санкт-Петербурга врачам и медработникам с высшим образованием, проводящим «судебно-медицинские исследования тел умерших», инфицированных коронавирусом, полагалось 3376 руб. за одну смену. Младшему медперсоналу за ту же работу выплачивали 1057 руб., прочему персоналу — 522 руб.
Эти выплаты были отменены 5 августа. «Мы точно также, как и другие врачи, получаем вирусную нагрузку, почти все патологоанатомы города уже переболели ковидом, есть даже умершие от него сотрудники. Но, видимо, в Смольном решили, что мертвые не заразны, и наша работа никакой угрозы заражения не представляет», — говорят патологоанатомы.
Отмечается, что заведующие патологоанатомических отделений городских больниц готовят обращение в Смольный с просьбой пересмотреть решение.
Ранее сообщалось, что паталогоанатомы во время пандемии столкнулись с невиданной ранее нагрузкой, так как по закону они обязаны вскрывать все тела умерших, больных COVID-19. В том же Санкт-Петербурге отмечалась серьезная нехватка специалистов, из-за этого на вскрытия "бросали" даже не профильных специалистов, которые ранее никогда этим не занимались. По нормативам на одного патологоанатома приходится максимум два вскрытия в день, но на фоне пандемии врачи проводили более 10 вскрытий за сутки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Их нет у власти.
Вот-вот!
Я всегда говорил,что ковидобесие у нас в стране будет продолжаться до тех пор,пока заинтересованным будут за это платить.
В первую очередь в этом заинтересованы медработники.
Не хило так 3376р. за одну смену!
3376 умножаем на 22 рабочих дня и получаем
77.472 рубля доп.дохода,помимо собственно самой зарплаты.
И это рядовой врач!
Я уже не говорю про то,сколько за ковидоистерию получают главрачи.
Проценко,Мясников и прочие из этого списка...
"Но, видимо, в Смольном решили, что мертвые не заразны, и наша работа никакой угрозы заражения не представляет», — говорят патологоанатомы". Ну вот пусть те кто в Смольном сами вскрытие умерших от ковида и производят. Ребята, нет денег - нет работы. Забастовку объявите и дело с концом. Найти других паталогоанатомов власти вам на замену не смогут. Никто не согласится.
Теперь помирать начнут не от ковида -не платят.
Каким бизнесом заняться?? Куплей-продажей?? Барыжничеством? Спекулянством??