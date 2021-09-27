Патологоанатомы Петербурга пожаловались на отмену коронавирусных выплат

15:08 27.09.2021

Патологоанатомы Санкт-Петербурга пожаловались на отмену выплат, которые были положены им наравне с другими медицинскими сотрудниками за работу с больными COVID-19, пишет издание "Доктор Питер".

Отмечается, что выплаты специалистам, проводящим вскрыте людей, скончавшихся вследствии заражения коронавирусом, действовали до августа. Согласно федеральному постановлению правительства Санкт-Петербурга врачам и медработникам с высшим образованием, проводящим «судебно-медицинские исследования тел умерших», инфицированных коронавирусом, полагалось 3376 руб. за одну смену. Младшему медперсоналу за ту же работу выплачивали 1057 руб., прочему персоналу — 522 руб.

Эти выплаты были отменены 5 августа. «Мы точно также, как и другие врачи, получаем вирусную нагрузку, почти все патологоанатомы города уже переболели ковидом, есть даже умершие от него сотрудники. Но, видимо, в Смольном решили, что мертвые не заразны, и наша работа никакой угрозы заражения не представляет», — говорят патологоанатомы.

Отмечается, что заведующие патологоанатомических отделений городских больниц готовят обращение в Смольный с просьбой пересмотреть решение.

Ранее сообщалось, что паталогоанатомы во время пандемии столкнулись с невиданной ранее нагрузкой, так как по закону они обязаны вскрывать все тела умерших, больных COVID-19. В том же Санкт-Петербурге отмечалась серьезная нехватка специалистов, из-за этого на вскрытия "бросали" даже не профильных специалистов, которые ранее никогда этим не занимались. По нормативам на одного патологоанатома приходится максимум два вскрытия в день, но на фоне пандемии врачи проводили более 10 вскрытий за сутки.