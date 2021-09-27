Песков назвал Путина сторонником сменяемости власти

16:06 27.09.2021

Президент РФ Владимир Путин является сторонником сменяемости власти, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя внесенный в Думу законопроект о снятии ограничений в два срока для избранных глав регионов. При этом сменяемость власти не должна быть «навязчивой идеей», подчеркнул официальный представитель Кремля.

«Что касается сменяемости власти, то конечно президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. То есть, все хорошо в меру. Вы знаете, что в большинстве вопросов президент является сторонником такого сбалансированного подхода», — заявил Песков в ответ на вопрос, насколько для президента сменяемость власти является ценностью или он не считает, что она полезна для руководства регионами и вообще для власти.

27 сентября В Госдуму был внесен законопроект о снятии ограничений в два срока для избранных губернаторов, сообщил РИА «Новости» один из авторов законопроекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Инициатива также предусматривает, что высшее должностное лицо региона может называться только «глава субъекта РФ». Кроме того, как отметил Клишас, в проекте закона также расширены основания для увольнения глав регионов по утрате доверия. Как пояснил глава комитета Совета Федерации, в документе предусмотрены такие меры ответственности, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом РФ.