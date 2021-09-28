Медведев заявил о возможности запрета в РФ некоторых зарубежных соцсетей

12:26 28.09.2021

Зарубежные IT-компании вмешивались в политическую жизнь России, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет "Интерфакс".

По его словам, они размещали на своих платформах ролики Алексея Навального. "Да, в какой-то момент выполнили решение Роскомнадзора и приостановили эту деятельность. Но в какой момент - ровно в день начала голосования. А до этого вся эта машина раскручивалась, и, соответственно, пропагандировала эти самые ролики человека, который отбывает уголовное наказание", - заявил он, добавив, что за этим должна последовать жесткая реакция России.

В качестве "наказания" Медведев предложил ограничить деятельность таких социальных сетей и крупных цифровых компаний, блокировать, замедлять, подвергать штрафам.

"Так что это не только погрозить пальчиком можно. Но это может быть и более серьезное решение, вообще речь может зайти о запрете деятельности", - добавил он.

Также Россия может расмотреть вопрос о проведении расследования в отношении американских IT-компаний из-за их вмешательства в российские выборы. Это решение, по мнению Медведева, должно быть принято Центральной избирательной комиссией, напомнив о том, что во время проведения выборов на серверы ЦИК было совершено огромное количество хакерских атак.