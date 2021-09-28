Медведев заявил о возможности запрета в РФ некоторых зарубежных соцсетей

Зарубежные IT-компании вмешивались в политическую жизнь России, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет "Интерфакс".

По его словам, они размещали на своих платформах ролики Алексея Навального. "Да, в какой-то момент выполнили решение Роскомнадзора и приостановили эту деятельность. Но в какой момент - ровно в день начала голосования. А до этого вся эта машина раскручивалась, и, соответственно, пропагандировала эти самые ролики человека, который отбывает уголовное наказание", - заявил он, добавив, что за этим должна последовать жесткая реакция России. 

В качестве "наказания" Медведев предложил ограничить деятельность таких социальных сетей и крупных цифровых компаний, блокировать, замедлять, подвергать штрафам.

"Так что это не только погрозить пальчиком можно. Но это может быть и более серьезное решение, вообще речь может зайти о запрете деятельности", - добавил он.

Также Россия может расмотреть вопрос о проведении расследования в отношении американских IT-компаний из-за их вмешательства в российские выборы. Это решение, по мнению Медведева, должно быть принято Центральной избирательной комиссией, напомнив о том, что во время проведения выборов на серверы ЦИК было совершено огромное количество хакерских атак.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.09.2021, 15:50
    Гость: ABCD

    Власть становится агрессивнее к любому инакомыслию.
    Сейчас идёт уже сильно заметное сползание власти из так и не составлявшейся демократии в банальную автократию. Точнее просто замена структуры гос аппарата на полностью корабельную.
    Что не говори, а чуйка у властей на счёт самосохранение себя красивых отличная.
    Реакция на "угрозы" своему паразитированию на стране мгновенная -они быстренько это "отслеживают".

  3. 28.09.2021, 15:34
    Гость: Европеец

    Вам там гайки закручивают незаметно, но с упорством. Не заметите как останетесь с телефонами автоматами рядом с камерой наблюдения.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Токсичная среда: зачем образование в России холопам и миллиардерам?
Токсичная среда: зачем образование в России холопам и миллиардерам?
Стало понятно, как Москва накажет Анкару за Крым
Стало понятно, как Москва накажет Анкару за Крым
Время ли сейчас жить в России?
Леонид Ивашов: «Калининград постепенно уходит из России»
Леонид Ивашов: «Калининград постепенно уходит из России»
Избранное
Юристы Пригожина намерены учесть замечания суда и подать новый иск к Навальному и Милову
Механическая, автоматическая коробка передач. Преимущества и недостатки каждого варианта
«Те, кто уничтожал медицину в России, готовят новую аферу, которая по своим масштабам затмит пенсионную реформу»
Воспитание собак
Вопрос назрел: закон должен защитить правоохранителей и «самообороняющихся»?
«Роспотребнадзор не справляется по срокам»: родители учеников «ковидных» классов проходят все круги ада
«Украинский язык начинает бесить! Вы этого добиваетесь?» — соцсети Украины
Куда делся грипп в эпоху коронавируса
Как контролировать диабет
По миру покатилась волна государственных дефолтов
Прецессионная, цикличная, глобальная смена климата на Земле