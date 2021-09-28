Собянин: Москву за первые полгода 2021-го посетило свыше 13 млн туристов

18:02 28.09.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за первые шесть месяцев текущего года столицу посетили более 13 миллионов туристов.

«Несмотря на сложности и проблемы, вызванные пандемией, Москва продолжает оставаться крупнейшим туристическим центром России. В I полугодии 2021 года Москву посетили 13,4 млн гостей, в том числе 9,1 млн туристов и 4,3 млн экскурсантов. Туризм по-прежнему приносит солидные доходы в городской бюджет, а главное - дает работу тысячам жителей нашего города», - цитирует слова мэра агентство «Москва».

«Тяжелая была ситуация в связи с пандемией, часть гостиниц закрылась, заполняемость упала где-то до 40%. Меньше, чем в Европе, но все равно упала. В этом году я смотрю уже и заполняемость повыше, и туристический поток в основном за счет внутреннего туризма вырос. Я надеюсь, что удастся выстоять. Хотел бы поблагодарить за то, что во время пандемии вы работали с нашими врачами, во многих гостиницах жили медицинские сестры, врачи для того, чтобы не уезжать домой», - добавил он.

Также Собянин рассказал, что в 2021 году будет введено 13 гостиниц. «Это рекорд за все это время. <…> Гостиничный качественный фонд удвоится в Москве», - сказал мэр.