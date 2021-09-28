Собянин: Москву за первые полгода 2021-го посетило свыше 13 млн туристов
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за первые шесть месяцев текущего года столицу посетили более 13 миллионов туристов.
«Несмотря на сложности и проблемы, вызванные пандемией, Москва продолжает оставаться крупнейшим туристическим центром России. В I полугодии 2021 года Москву посетили 13,4 млн гостей, в том числе 9,1 млн туристов и 4,3 млн экскурсантов. Туризм по-прежнему приносит солидные доходы в городской бюджет, а главное - дает работу тысячам жителей нашего города», - цитирует слова мэра агентство «Москва».
«Тяжелая была ситуация в связи с пандемией, часть гостиниц закрылась, заполняемость упала где-то до 40%. Меньше, чем в Европе, но все равно упала. В этом году я смотрю уже и заполняемость повыше, и туристический поток в основном за счет внутреннего туризма вырос. Я надеюсь, что удастся выстоять. Хотел бы поблагодарить за то, что во время пандемии вы работали с нашими врачами, во многих гостиницах жили медицинские сестры, врачи для того, чтобы не уезжать домой», - добавил он.
Также Собянин рассказал, что в 2021 году будет введено 13 гостиниц. «Это рекорд за все это время. <…> Гостиничный качественный фонд удвоится в Москве», - сказал мэр.
Комментарии читателей Оставить комментарий
завхоза реально давно пора на зону отправить.
Тужится "спасти" народ...
В проходной же двор столице
Позволяет превратиться!?
Ну разумеется - иностранцам "зелёный свет". А своим гражданам - ковид паспорта и QR коды. И чтоб никуда не смели выехать не вывесив на госуслугах свидетельство о проделанной над ними вакцинации. У нас вообще когда ковид начался Собянин сделал по 20.000р "подарки" на рождение детям мигрантов, в то же время на вопрос - как насчёт компенсаций СВОИМ ГРАЖДАНАМ за навязанный Собяниным локдаун ответ мэра был лаконичным: "бюджет треснет".
Это экспаты двухпаспортовые летали. Сам себе гость, сам себе россиянин. Туда-сюда, домои в карантин летит, вирус везет.
Откуда модная болезнь,даже президент ушел на самоизоляцию,