Собянин: Москву за первые полгода 2021-го посетило свыше 13 млн туристов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за первые шесть месяцев текущего года столицу посетили более 13 миллионов туристов.

«Несмотря на сложности и проблемы, вызванные пандемией, Москва продолжает оставаться крупнейшим туристическим центром России. В I полугодии 2021 года Москву посетили 13,4 млн гостей, в том числе 9,1 млн туристов и 4,3 млн экскурсантов. Туризм по-прежнему приносит солидные доходы в городской бюджет, а главное - дает работу тысячам жителей нашего города», - цитирует слова мэра агентство «Москва».

«Тяжелая была ситуация в связи с пандемией, часть гостиниц закрылась, заполняемость упала где-то до 40%. Меньше, чем в Европе, но все равно упала. В этом году я смотрю уже и заполняемость повыше, и туристический поток в основном за счет внутреннего туризма вырос. Я надеюсь, что удастся выстоять. Хотел бы поблагодарить за то, что во время пандемии вы работали с нашими врачами, во многих гостиницах жили медицинские сестры, врачи для того, чтобы не уезжать домой», - добавил он.

Также Собянин рассказал, что в 2021 году будет введено 13 гостиниц. «Это рекорд за все это время. <…> Гостиничный качественный фонд удвоится в Москве», - сказал мэр.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.09.2021, 19:06
    Гость: На словах оленевод

    Тужится "спасти" народ...
    В проходной же двор столице
    Позволяет превратиться!?

  3. 28.09.2021, 18:54
    Гость: Всё для чужих. Ничего для своих.

    Ну разумеется - иностранцам "зелёный свет". А своим гражданам - ковид паспорта и QR коды. И чтоб никуда не смели выехать не вывесив на госуслугах свидетельство о проделанной над ними вакцинации. У нас вообще когда ковид начался Собянин сделал по 20.000р "подарки" на рождение детям мигрантов, в то же время на вопрос - как насчёт компенсаций СВОИМ ГРАЖДАНАМ за навязанный Собяниным локдаун ответ мэра был лаконичным: "бюджет треснет".

  4. 28.09.2021, 18:43
    Гость: www

    Это экспаты двухпаспортовые летали. Сам себе гость, сам себе россиянин. Туда-сюда, домои в карантин летит, вирус везет.

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