Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в школах

08:45 28.09.2021

Президент Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ, Рособрнадзору и региональным властям сократить количество проверочных и контрольных работ в школах, сообщает "Интерфакс".

"Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования", — говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета на сайте Кремля.

В августе сообщалось, что Рособрнадзор утвердил расписание всероссийских проверочных работ для школьников в 2022 году, они пройдут с марта по май. Семиклассники будут писать работы по двум обязательным предметам и двум, выбранным случайно. Будут ли сдавать такие работы 10-е и 11-е классы, решать будут школы.