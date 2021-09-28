Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в школах

Президент Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ, Рособрнадзору и региональным властям сократить количество проверочных и контрольных работ в школах, сообщает "Интерфакс".

"Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования", — говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета на сайте Кремля.

В августе сообщалось, что Рособрнадзор утвердил расписание всероссийских проверочных работ для школьников в 2022 году, они пройдут с марта по май. Семиклассники будут писать работы по двум обязательным предметам и двум, выбранным случайно. Будут ли сдавать такие работы 10-е и 11-е классы, решать будут школы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.09.2021, 12:56
    Гость: Обязательно надо президенту вмешиваться?

    Министр просвещения... Что, совсем уже того... Ничего не понимает? Или так во всех отраслях?

  2. 28.09.2021, 12:40
    Гость: Urgen

    Лучше бы отменили бессмысленные отчёты учителей и долбаные планы на каждый чих и телодвижение - детей учить некогда из-за этих с#аных бумаг...
    Для этого и задумывалось наверное... ТО же самое в детских садах.

  3. 28.09.2021, 12:15
    Гость: Однако

    Вот и сбываются детские мечты! Никаких контрольных и экзаменов, образование - личное дело каждого, государство этой ерундой не занимается. Слишком много школьники знают, даже имеют наглость полуграмотного обнуляшку поправлять! Осталось ещё сделать так, чтобы школьники страстно мечтали научиться писать доносы и, после окончания школы, работать в силовых структурах.

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