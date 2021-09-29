Group-IB сменила главу после ареста Сачкова

14:54 29.09.2021

На фоне ареста сооснователя и гендиректора Group-IB Ильи Сачкова, против которого возбудили дело о госизмене, компания приняла решение сменить руководителя. Теперь Group-IB будет возглавлять второй сооснователь Дмитрий Волков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На данный момент Волков занимает должность технического директора Group-IB. В организации отметили, что не верят в виновность Сачкова, и выразили готовность «держать удар».

Суть выдвинутых обвинений и обстоятельства дела Group-IB пока никак не комментирует.

Лефортовский районный суд Москвы ранее арестовал главу Group-IB до 27 ноября 2021 года. Следствие вменяет ему ст. 275 УК (госизмена). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 20 лет. Днем ранее в столичном офисе компании прошли обыски. По информации телеканала RTVI, тогда же Сачкова и задержали.