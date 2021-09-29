Явлинский сообщил о перенесенной операции на сердце

14:25 29.09.2021

Пресс-служба партии «Яблоко» сообщила, что ее основатель Григорий Явлинский перенес операцию на сердце.

«Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально», - цитирует слова Явлинского РБК.

Также он отметил, что какое-то время еще будет находиться в больнице под присмотром врачей, но «уже может работать».