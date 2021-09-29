Явлинский сообщил о перенесенной операции на сердце

Пресс-служба партии «Яблоко» сообщила, что ее основатель Григорий Явлинский перенес операцию на сердце.

«Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально», - цитирует слова Явлинского РБК.

Также он отметил, что какое-то время еще будет находиться в больнице под присмотром врачей, но «уже может работать».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 29.09.2021, 16:21
    Гость: Да

    расстроился бедняга за свою "популярность" у россиян. Только почему операция в Москве, а не лондонах или телявивах. Там же, по мнению либералов, все лучше и вкуснее.

  5. 29.09.2021, 15:50
    Гость: Горько

    Переживает человек. Все старательно добросовестно сделал согласно инструкции-поставил во главе партии безликую посредственность,сам усердно отпиннывал избирателей. Чтобы не дай бог единственная партия где имеются порядочные люди( и немало) не набрала проходные 5%. Но 3%( при которых партия получает гос финансирование )
    ему обещали. Но не дали-кинули. Поэтому заболел.
    Кириенко в уме не откажешь. Затолкать матерых вроде бы интеллектуалов Явлинского и Венедиктова в гоп-компанию Соловьева, Скабеевой-это мастерство.

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Время ли сейчас жить в России?
Леонид Ивашов: «Калининград постепенно уходит из России»
«Калининград постепенно уходит из России. В сознание калининградцев вбивают понимание, что Калининград — это немецкий город»
Путин потребовал снизить бедность в России до минимума
© KM.RU, Алексей Белкин
Застой № 2: Путин идет по пути Брежнева. Но при Брежневе не было в стране миллионов нищих
Избранное
Надежная крыша зимой. Миф или реальность?
«"Режим батьки" не стал устраивать что-то злокозненное. Он просто перестал делать чужие дела»
Новая нефть. Бюджет страны спасают простые русские люди, но Минфину на них плевать
«Восстановление памятника Дзержинскому – не вопрос отдания должного его заслугам»
"Проклятье фараона" или по каким причинам происходят кораблекрушения?
Советы по выезду на дорогу во время и после карантина
«Мы должны сделать все возможное, чтобы вытащить его оттуда» - певица Алена Апина призывает освободить Максима Шугалея
Топ-10 цветов в горшке, которые хочет получить каждая женщина
Что делать российским спортсменам? Выступать под флагом СССР
Уроки трагедии в Казани: какие выводы должно сделать общество
«В Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы "национальность". Но какая же все-таки графа нужна? Национальность, народ или идентичность?»