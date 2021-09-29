Явлинский сообщил о перенесенной операции на сердце
Пресс-служба партии «Яблоко» сообщила, что ее основатель Григорий Явлинский перенес операцию на сердце.
«Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально», - цитирует слова Явлинского РБК.
Также он отметил, что какое-то время еще будет находиться в больнице под присмотром врачей, но «уже может работать».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Явлинсков... А кто это и зачем мне знать про его болячки?
Ух, у меня прям отлегло ... Пойду стакан себе накачу ...
расстроился бедняга за свою "популярность" у россиян. Только почему операция в Москве, а не лондонах или телявивах. Там же, по мнению либералов, все лучше и вкуснее.
Интересно, а кем работает этот прооперированный?
Переживает человек. Все старательно добросовестно сделал согласно инструкции-поставил во главе партии безликую посредственность,сам усердно отпиннывал избирателей. Чтобы не дай бог единственная партия где имеются порядочные люди( и немало) не набрала проходные 5%. Но 3%( при которых партия получает гос финансирование )
ему обещали. Но не дали-кинули. Поэтому заболел.
Кириенко в уме не откажешь. Затолкать матерых вроде бы интеллектуалов Явлинского и Венедиктова в гоп-компанию Соловьева, Скабеевой-это мастерство.