В России появится День московского народного ополчения
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что депутаты поддержали в первом чтении законопроект о введении 11 октября памятной даты Дня московского народного ополчения. По его словам, принятие этого закона является частью патриотической программы.
Шапошников отметил, что включение памятного дня в официальный календарь позволит органам исполнительной власти, общественным некоммерческим организациям планировать и включать соответствующие мероприятия в свои планы, сообщается на сайте Мосгордумы.
Также он отметил, что дата была выбрана неслучайно, так как именно 11 октября 1941 года произошел прорыв из Вяземского окружения у села Богородицкое. Во главе прорыва командованием Красной Армии были поставлены дивизии народного ополчения Москвы.
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А души героев-ополченцев с небес отвечают:"Не надо нам никаких памятных дат от потомков,которые предали наше правое дело"...
Летом и осенью 1941 года было создано до 60 дивизий народного ополчения, 200 отдельных полков, которые участвовали в обороне населённых пунктов в европейской части страны от наступавших немецких войск.