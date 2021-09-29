В России появится День московского народного ополчения

19:04 29.09.2021

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что депутаты поддержали в первом чтении законопроект о введении 11 октября памятной даты Дня московского народного ополчения. По его словам, принятие этого закона является частью патриотической программы.

Шапошников отметил, что включение памятного дня в официальный календарь позволит органам исполнительной власти, общественным некоммерческим организациям планировать и включать соответствующие мероприятия в свои планы, сообщается на сайте Мосгордумы.

Также он отметил, что дата была выбрана неслучайно, так как именно 11 октября 1941 года произошел прорыв из Вяземского окружения у села Богородицкое. Во главе прорыва командованием Красной Армии были поставлены дивизии народного ополчения Москвы.