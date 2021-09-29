СМИ сообщили об уголовном деле против вице-президента Сбербанка

20:39 29.09.2021

Вице-президент Сбербанка и бывшая заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно поступившей информации, Ракова подозревается в мошенничестве с заключенными в 2019 году госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Также сообщается, что у Раковой дома и в рабочих кабинетах сотрудников Сбербанка, в том числе высокопоставленных, прошли обыски. В настоящее время женщину не задерживали, мера пресечения ей не избиралась.