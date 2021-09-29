СМИ сообщили об уголовном деле против вице-президента Сбербанка
Вице-президент Сбербанка и бывшая заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Согласно поступившей информации, Ракова подозревается в мошенничестве с заключенными в 2019 году госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
Также сообщается, что у Раковой дома и в рабочих кабинетах сотрудников Сбербанка, в том числе высокопоставленных, прошли обыски. В настоящее время женщину не задерживали, мера пресечения ей не избиралась.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так им и надо!
Нужно срочно беременеть, кто поможет?
нанимать?
Теллер разве не тарелка по-немецки(((((
а если кто сворует мешок муки или свиную тушу, тут же посадят.
Чегой-то каждый день высокопоставленных ловят на хищениях, через день самолеты падают, солдаты срочники суициды совершают...
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Это хорошо. А мужчину?