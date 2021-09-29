СМИ сообщили об уголовном деле против вице-президента Сбербанка

Вице-президент Сбербанка и бывшая заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно поступившей информации, Ракова подозревается в мошенничестве с заключенными в 2019 году госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Также сообщается, что у Раковой дома и в рабочих кабинетах сотрудников Сбербанка, в том числе высокопоставленных, прошли обыски. В настоящее время женщину не задерживали, мера пресечения ей не избиралась.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 30.09.2021, 00:09
    Гость: Какая прелесть...воровку пока не задерживали

    а если кто сворует мешок муки или свиную тушу, тут же посадят.
    Чегой-то каждый день высокопоставленных ловят на хищениях, через день самолеты падают, солдаты срочники суициды совершают...

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