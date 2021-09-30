Стало известно, кому достались мандаты Шойгу, Лаврова, Проценко и Шмелевой

15:20 30.09.2021

В среду, 29 сентября, Центризбирком официально утвердил отказ лидеров списка единороссов, а также целого ряда других кандидатов (преимущественно губернаторов, возглавлявших региональные группы) и передачу вакантных мандатов другим списочникам от партии.

Мандаты представителей федеральной части списка единороссов — министров обороны и иностранных дел Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и руководителя фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой — перешли кандидатам от «Единой России» из четырех региональных групп. Мандат Шойгу ушел в группу по Пензенской области, Лаврова — в объединенную группу по Крыму и Севастополю, Проценко — в Краснодарский край, Шмелевой — в Свердловскую область, сообщает РБК со ссылкой на источники в ЦИК.

Мандат Шойгу достался главному федеральному инспектору по Пензенской области Дмитрию Каденкову. Мандат Лаврова получит первый замсекретаря севастопольского регионального отделения партии, депутат Госдумы прошлого созыва Дмитрий Белик. Мандат Проценко достался депутату заксобрания Краснодарского края Эдуарду Кузнецову. Мандат Шмелевой распределили в пользу вице-губернатора по внутренней политике Свердловской области Сергея Бидонько.