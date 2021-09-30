Стало известно, кому достались мандаты Шойгу, Лаврова, Проценко и Шмелевой
В среду, 29 сентября, Центризбирком официально утвердил отказ лидеров списка единороссов, а также целого ряда других кандидатов (преимущественно губернаторов, возглавлявших региональные группы) и передачу вакантных мандатов другим списочникам от партии.
Мандаты представителей федеральной части списка единороссов — министров обороны и иностранных дел Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и руководителя фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой — перешли кандидатам от «Единой России» из четырех региональных групп. Мандат Шойгу ушел в группу по Пензенской области, Лаврова — в объединенную группу по Крыму и Севастополю, Проценко — в Краснодарский край, Шмелевой — в Свердловскую область, сообщает РБК со ссылкой на источники в ЦИК.
Мандат Шойгу достался главному федеральному инспектору по Пензенской области Дмитрию Каденкову. Мандат Лаврова получит первый замсекретаря севастопольского регионального отделения партии, депутат Госдумы прошлого созыва Дмитрий Белик. Мандат Проценко достался депутату заксобрания Краснодарского края Эдуарду Кузнецову. Мандат Шмелевой распределили в пользу вице-губернатора по внутренней политике Свердловской области Сергея Бидонько.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Испугались, что им не простятпенсионную реформу, вот и профели эту махинацию.
Это не жулики, это государственные махинаторы.
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу сами решат, идти ли им в Госдуму, однако отпускать их из правительства жалко, заявил президент России Владимир Путин.
То есть - есть и организатор
Вообще-то и до выборов было понятно, что эти люди не пойдут в думу.
"Паровозы" на выборах это один из способов обмана избирателей и если бы не эти распиаренные 5 известных людям кадры,то ЕР однозначно получила бы меньше голосов.
надеюсь мандаты достались представителям КПРФ?