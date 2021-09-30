Задержан мужчина, устроивший стрельбу на территории школы в Москве

Сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу на территории школы на улице Палехской в Москве.

В полиции рассказали, что, по предварительным данным, у ученицы 10-го класса школы произошел конфликт со знакомыми молодыми людьми. Об этом она рассказала отцу. «Отец девушки прибыл в школу и в ходе разговора произвел один выстрел вверх из травматического оружия», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД России.

При этом директор расположенной по данному адресу школы №1374 Екатерина Юшкова заявила, что стрельбы на территории школы не было, никто из ребят и сотрудников не пострадал. «Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые установят причины и обстоятельства произошедшего», - сказала Юшкова.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.09.2021, 21:09
    Гость: blog2038,.

    Каждый день что-то, так вы и нас в Штатах перещеголяете если уже это не произошло.

  4. 30.09.2021, 19:51
    Гость: Рулеткин Фарш

    Делаем ставки господа . Пермь, Москва. Где будет следующий стрелок? Ставлю на Тверь.

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