Задержан мужчина, устроивший стрельбу на территории школы в Москве

19:36 30.09.2021

Сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу на территории школы на улице Палехской в Москве.

В полиции рассказали, что, по предварительным данным, у ученицы 10-го класса школы произошел конфликт со знакомыми молодыми людьми. Об этом она рассказала отцу. «Отец девушки прибыл в школу и в ходе разговора произвел один выстрел вверх из травматического оружия», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД России.

При этом директор расположенной по данному адресу школы №1374 Екатерина Юшкова заявила, что стрельбы на территории школы не было, никто из ребят и сотрудников не пострадал. «Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые установят причины и обстоятельства произошедшего», - сказала Юшкова.