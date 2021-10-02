«Я здесь закон»: курский депутат пытался выгнать с заседания сельчан и СМИ

В Дмитриевском сельсовете Курской области разыгралась битва за сельскохозяйственные земли, на которых хотят построить свинокомплекс в непосредственной близости от жилых домов и рекреационных зон. Местные жители, естественно, против.

Главный редактор издания Kursktv.ru Мария Яковлева рассказала «Подъёму», что её и общественников пригласили на заседание. Визит был согласован. Однако, когда активисты спросили, будет ли на заседании рассматриваться эта проблема, а также предложение прокуратуры о снятии главы сельсовета Ольги Бедненко, депутат от «Единой России» Владимир Боев начал кричать на собравшихся и выгонять их. Представителя общественности политик назвал «избирателем хреновым», а журналистку «овечкой».

«Они очень пытались вывести нас на эмоции, он чуть ли не кидался в драку, на улице он тоже продолжать провоцировать. Пришлось сдерживаться, чтобы не обострять конфликт, чтобы в случае чего не сказали: вот посмотрите, какое хамское поведение, а они ещё отстаивают свою землю. Я считаю, что это была провокация. Я вызвала полицию, как только она приехала, депутаты стали поспешно покидать места», - отметила Мария Яковлева.

По факту инцидента журналистка написала заявление в СКР, отправила жалобу в отделение ЕР и готовит запрос в Избирком с требованием лишить депутата мандата. В отделении партии уже отреагировали на произошедшее и сообщили, что проведут свою проверку и разберутся в ситуации.

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