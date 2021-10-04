Мурашко заявил об отсутствии претензий у ВОЗ к «Спутнику V»

11:07 4.10.2021

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет каких-либо претензий к российской вакцине «Спутник V», у специалистов ВОЗ были определенные вопросы к документам, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на форуме «Биотехмед».

«К продукту претензий не было, были вопросы по досье. На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертов, они, соответственно, дают заключение», — цитирует министра ТАСС. Нужные документы для регистрации вакцины дооформлены и отправлены ВОЗ, добавил глава ведомства.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» до сих пор не одобрена ВОЗ и медицинским регулятором Европейского союза (ЕС). ВОЗ приостановила процесс одобрения российской вакцины из-за проблем на одном из предприятий по его производству. В регуляторе Евросоюза заявили, что производитель не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что у регулятора нет замечаний к российской вакцине и препарат проходит экспертизу. Тем временем некоторые туроператоры стали продавать россиянам вакцинные туры в Хорватию, а также в Сербию и Германию, где можно сделать прививки от COVID-19 препаратами, одобренными ВОЗ.