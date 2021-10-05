Из отдела СК по особо важным делам в Татарстане похитили почти 15 млн руб.

Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев

Из кабинета четвертого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Республике Татарстан грабители вынесли крупную сумму денег и материалы уголовного дела, пишет Znak.com со ссылкой на местные СМИ.  На поиски преступников брошены силы МВД и ФСБ. 

В Следственном комитете России подтвердили ЧП в СК по Татарстану. По информации ведомства, злоумышленники проникли в здание и «похитили оттуда сейф с денежными средствами на сумму более 14,6 млн рублей, являющимися вещественными доказательствами по уголовному делу».

По одной из версий, эти деньги были изъяты в ходе обысков по делу известного в республике бизнесмена и хранились как вещдоки в кабинете замначальника четвертого отдела СК Искандера Субаева. Он обнаружил пропажу, вернувшись из отпуска.

Кроме того, из кабинета следователя пропали материалы дела, которые должны были передать в суд.  Процесс был связан с реабилитацией осужденного. Из-за кражи судебное заседание пришлось отложить.

По предварительным данным, помещение следователя было вскрыто в ночь на 4 октября. Грабителей, как сообщают СМИ, было несколько человек. Они были в масках и заклеили камеры видеонаблюдения. 

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 05.10.2021, 19:48
    Гость: Мак

    Да понятное дело. Хорошо, что пожар не устроили. Видимо, ещё не все вынесли, осталось хорошо ещё.

  4. 05.10.2021, 19:46
    Гость: Мак

    Именно так!
    На украине- то ещё хуже.
    Так что, ничего, нормально ещё у нас. Это ничего.

  5. 05.10.2021, 19:45
    Гость: Мак

    /Столько видеокамер, заборы, круглосуточная вооруженная охрана на КПП и при входе.
    Ну, просто нужно так было. Чтоб вынести.
    Просьба отнестись с пониманием к событию. Очень нужно было.

Все комментарии (21)
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