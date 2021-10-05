Из отдела СК по особо важным делам в Татарстане похитили почти 15 млн руб.
Из кабинета четвертого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Республике Татарстан грабители вынесли крупную сумму денег и материалы уголовного дела, пишет Znak.com со ссылкой на местные СМИ. На поиски преступников брошены силы МВД и ФСБ.
В Следственном комитете России подтвердили ЧП в СК по Татарстану. По информации ведомства, злоумышленники проникли в здание и «похитили оттуда сейф с денежными средствами на сумму более 14,6 млн рублей, являющимися вещественными доказательствами по уголовному делу».
По одной из версий, эти деньги были изъяты в ходе обысков по делу известного в республике бизнесмена и хранились как вещдоки в кабинете замначальника четвертого отдела СК Искандера Субаева. Он обнаружил пропажу, вернувшись из отпуска.
Кроме того, из кабинета следователя пропали материалы дела, которые должны были передать в суд. Процесс был связан с реабилитацией осужденного. Из-за кражи судебное заседание пришлось отложить.
По предварительным данным, помещение следователя было вскрыто в ночь на 4 октября. Грабителей, как сообщают СМИ, было несколько человек. Они были в масках и заклеили камеры видеонаблюдения.
Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Само-собой, но самое худшее, конечно, в США.
Неужели...на поле рыночных чудес всё само собой делает "красиво" невидимая рука...
Да понятное дело. Хорошо, что пожар не устроили. Видимо, ещё не все вынесли, осталось хорошо ещё.
Именно так!
На украине- то ещё хуже.
Так что, ничего, нормально ещё у нас. Это ничего.
/Столько видеокамер, заборы, круглосуточная вооруженная охрана на КПП и при входе.
Ну, просто нужно так было. Чтоб вынести.
Просьба отнестись с пониманием к событию. Очень нужно было.