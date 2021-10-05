Голикова заявила о «негативном рубеже» в России из-за коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в сентябре заболеваемость COVID-19 в России выросла более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.
По ее словам, в настоящее время страна близка к преодолению «негативного рубежа» в 30 тысяч заразившихся коронавирусом в среднем в сутки.
«Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала сентября 2021 года составил почти 31% и возрос с 88 случаев на 100 тыс. населения до чуть больше 115 случаев. Средненедельный показатель за пять недель составил 96,9 случаев на 100 тыс. населения. Это в 3,1 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», - цитирует ее слова РБК.
При этом Голикова считает, что основным средством борьбы и профилактики заражения являются вакцины. По ее словам, чтобы достигнуть показателей коллективного иммунитета, нужно первично привить еще 35,9 млн человек, а также провести повторную вакцинацию тех, кто переболел или вакцинировался более шести месяцев назад (порядка 7,6 млн человек).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Этой дурочки следует объяснить, что прежде чем ставить сомнительные эксперименты над всеми не плохо было бы вначале проверить коллективный иммунитет на небольшой группе. Скажем изолировать 10 добровольцев в больнице на месяц, у 9 сделана прививка 90% иммунитета а у 1 заражённого ковид нет и посмотреть другие заболеют или нет. Что-то подсказывает что в итоге заболеют все.
А "в России не принято говорить о побочных эффектах от вакцинации". Отчего так? ... Однако "после вакцинации люди не просто лежат один вечер с небольшой температурой, а переносят по-настоящему тяжёлые осложнения. Тем не менее в официальной статистике такие факты отсутствуют".
"Две девицы под окном" дружно пряли языком: "Этой зимой Россия столкнется с двумя новыми штаммами гриппа, люди, перенесшие недавно коронавирус, сильнее подвержены заболеванию гриппом всех штаммов", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интересно у Поповой есть ссылки, явки...,как полагается, за свои слова..., ну, или в крайнем случае за базар..., если ей он ближе?
И ,смертность тоже была гораздо ниже.Под видом заботы- колют СМЕРТЬ.
Корона-это респираторный вирус,орви.А,вы норовите сделать из сопливых и кашляющих людей,чуть ли,не прокажённых.Да,вы просто сошли с ума. Это вы с вашими уколами сделали из россиян подопытных лабораторных крыс,а это чистой воды-ФАШИЗМ!!! Вы специально гробите народ России,-это уже государственной изменой пахнет. Доказано Артуром Хедричем,что ТОЛЬКО у 2\3 ПЕРЕБОЛЕВШИХ ,а не уколотых специально,МОЖЕТ сформироваться коллективный иммунитет.Если,бы вы отменили любые ограничения,пцр-тесты и опасные смертельно генные уколы(а не вакцины даже),вся корона закончилась бы ещё этим летом.У вирусов в эпидочаге есть свой срок жизни.Но,вы его нарочно поддерживаете,сеете среди людей панические настроения,вы их убиваете таким образом,обрушивая их иммунитет. Вы-НЕЛЮДИ,вы сами после этого,генетический мусор.Будет вам и Божья Кара и Человеческая. Такое не бывает безнаказанным.