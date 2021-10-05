Голикова заявила о «негативном рубеже» в России из-за коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в сентябре заболеваемость COVID-19 в России выросла более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.

По ее словам, в настоящее время страна близка к преодолению «негативного рубежа» в 30 тысяч заразившихся коронавирусом в среднем в сутки.

«Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала сентября 2021 года составил почти 31% и возрос с 88 случаев на 100 тыс. населения до чуть больше 115 случаев. Средненедельный показатель за пять недель составил 96,9 случаев на 100 тыс. населения. Это в 3,1 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», - цитирует ее слова РБК.

При этом Голикова считает, что основным средством борьбы и профилактики заражения являются вакцины. По ее словам, чтобы достигнуть показателей коллективного иммунитета, нужно первично привить еще 35,9 млн человек, а также провести повторную вакцинацию тех, кто переболел или вакцинировался более шести месяцев назад (порядка 7,6 млн человек).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.10.2021, 03:48
    Гость: Медбрат

    Этой дурочки следует объяснить, что прежде чем ставить сомнительные эксперименты над всеми не плохо было бы вначале проверить коллективный иммунитет на небольшой группе. Скажем изолировать 10 добровольцев в больнице на месяц, у 9 сделана прививка 90% иммунитета а у 1 заражённого ковид нет и посмотреть другие заболеют или нет. Что-то подсказывает что в итоге заболеют все.

  2. 06.10.2021, 02:55
    Гость: Гость

    А "в России не принято говорить о побочных эффектах от вакцинации". Отчего так? ... Однако "после вакцинации люди не просто лежат один вечер с небольшой температурой, а переносят по-настоящему тяжёлые осложнения. Тем не менее в официальной статистике такие факты отсутствуют".

  3. 06.10.2021, 01:43
    Гость: Российский

    "Две девицы под окном" дружно пряли языком: "Этой зимой Россия столкнется с двумя новыми штаммами гриппа, люди, перенесшие недавно коронавирус, сильнее подвержены заболеванию гриппом всех штаммов", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
    Интересно у Поповой есть ссылки, явки...,как полагается, за свои слова..., ну, или в крайнем случае за базар..., если ей он ближе?

  5. 06.10.2021, 01:15
    Гость: Голикова,остановитесь!

    Корона-это респираторный вирус,орви.А,вы норовите сделать из сопливых и кашляющих людей,чуть ли,не прокажённых.Да,вы просто сошли с ума. Это вы с вашими уколами сделали из россиян подопытных лабораторных крыс,а это чистой воды-ФАШИЗМ!!! Вы специально гробите народ России,-это уже государственной изменой пахнет. Доказано Артуром Хедричем,что ТОЛЬКО у 2\3 ПЕРЕБОЛЕВШИХ ,а не уколотых специально,МОЖЕТ сформироваться коллективный иммунитет.Если,бы вы отменили любые ограничения,пцр-тесты и опасные смертельно генные уколы(а не вакцины даже),вся корона закончилась бы ещё этим летом.У вирусов в эпидочаге есть свой срок жизни.Но,вы его нарочно поддерживаете,сеете среди людей панические настроения,вы их убиваете таким образом,обрушивая их иммунитет. Вы-НЕЛЮДИ,вы сами после этого,генетический мусор.Будет вам и Божья Кара и Человеческая. Такое не бывает безнаказанным.

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