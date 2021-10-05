Голикова заявила о «негативном рубеже» в России из-за коронавируса

18:39 5.10.2021

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в сентябре заболеваемость COVID-19 в России выросла более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.

По ее словам, в настоящее время страна близка к преодолению «негативного рубежа» в 30 тысяч заразившихся коронавирусом в среднем в сутки.

«Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала сентября 2021 года составил почти 31% и возрос с 88 случаев на 100 тыс. населения до чуть больше 115 случаев. Средненедельный показатель за пять недель составил 96,9 случаев на 100 тыс. населения. Это в 3,1 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», - цитирует ее слова РБК.

При этом Голикова считает, что основным средством борьбы и профилактики заражения являются вакцины. По ее словам, чтобы достигнуть показателей коллективного иммунитета, нужно первично привить еще 35,9 млн человек, а также провести повторную вакцинацию тех, кто переболел или вакцинировался более шести месяцев назад (порядка 7,6 млн человек).