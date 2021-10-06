Для главы «Альянса врачей» запросили 1 год и 8 месяцев ограничения свободы
Государственный обвинитель попросил суд назначить главе профсоюза «Альянс врачей» (признан в России иноагентом) Анастасии Васильевой наказание в виде 1 года и 8 месяцев ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января.
В частности, гособвинитель просит признать Васильеву виновной в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Преображенского суда Москвы.
Напомним, 23 января во многих российских городах прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального.
После акции был возбужден ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Можно только пожалеть народ в этой стране,превращаюшуюся в азиатов,при шахском воровском правлении с угодливым окружением.
О, у нас тут революционер завёлся! На когда революцию - то наметили? И возникает вопрос: если ты за свободу, то вот эты фраза "как ты будешь токовать на нарах эти 15 одна среди тех, кого ты сейчас просишь отправить на 15." сразу переводит тебя и тебе подобных в диктаторы. Скажи, чем ты отличаешься от тех, кого критикуешь?
Эта Васильева там вам не та Васильева, что была с Сердюковым. Эта та была какой надо Васильевой.
Васильевой офтальмология. Она вместо того чтобы заниматься глазами граждан, закупала по тройной цене средства индивидуальной защиты (СИЗы) и якобы распространяла среди медиков. На самом деле Альянс занимался политической деятельностью - агитировал население против вакцинации. Кто им платил за это деньгим - вопрос. Своим "врачам" Васильева в свою очередь платила черным налом из средств, которые получала в качестве кэшбэка за сверхдорогие (на бумагах) закупки. Вообще, система закупок по завышенным ценам это явный признак коррупции. Но вменяют ей не подрывную деятельность, не незаконные финансовые операции, а всего лишь нарушение введенных норм. Отделается по минимуму.
Не закатывай истерики по поводу "профессионалов", услуги которых оплачивают англосаксы. В сумме вознаграждения и есть сущность этой личности. А врач она никакой.