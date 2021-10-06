Для главы «Альянса врачей» запросили 1 год и 8 месяцев ограничения свободы

13:52 6.10.2021

Государственный обвинитель попросил суд назначить главе профсоюза «Альянс врачей» (признан в России иноагентом) Анастасии Васильевой наказание в виде 1 года и 8 месяцев ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января.

В частности, гособвинитель просит признать Васильеву виновной в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Преображенского суда Москвы.

Напомним, 23 января во многих российских городах прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального.

После акции был возбужден ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ).