Шойгу наказал военных, отправивших почетный караул на венчание Романовых

Министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, отправивших военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых в минувшую пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военном ведомстве.

"Министром обороны РФ Шойгу привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия (браковенчания), проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.

"По данному факту проведено служебное разбирательство, в результате которого установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов. Привлечение военнослужащих роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны", - пояснил источник.

В пятницу, 1 октября, в Исаакиевском соборе Петербурга прошла церемония венчания потомка царской династии Георгия Романова и дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини.

Участие военнослужащих в частной церемонии вызвало множество негативных комментариев и вопросы о правомерности такого участия.

Как известно, действующие военнослужащие находились в ходе церемонии венчания внутри храма, стоя по стойке «смирно». На их фоне с удовольствием фотографировались гости церемонии, особенно иностранные. По окончании венчания военнослужащие в парадной форме приветствовали молодожёнов, салютуя им на крыльце собора обнажёнными саблями.

4 октяюря стало известно о начавшемся в Западном военном округе служебном расследовании в связи с участием роты почетного караула в церемонии церковного венчания.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.10.2021, 23:23
    Гость: Комедия?

    Или цирк? Наказал? Кого? Где ФИО и должности?
    Ой, как дурят православных.
    Без самозанятого в самоизоляции никто не посмел бы такого кощунства. И доказательство тому дочь Пескова, Астахов и прочие на этом шабаше.

  3. 06.10.2021, 22:35
    Гость: дан

    хотелось бы знать-сколько было заплачено тому кто отдал приказ направить роту почетного караула на это частное мероприятие

  4. 06.10.2021, 22:23
    Гость: русский

    Государство Российское было создано Рюриковичами. Романовы же изо всех сил старались сделать это государство похожим на Пруссию.
    (Что им отчасти удалось).

  5. 06.10.2021, 21:51
    Гость: Сидоров

    Дом Романовых - создатели Российского государства и империи. И без сомнения, их потомки достойны высочайшего уважения и почитания в России. Что и продемонстрировали разумные и честные офицеры. Но такие эпизоды ломают игру всяким наследникам Бланка и Бронштейна. Ведь уважение к Романовым - это прямой шаг к признанию русского народа "государствообразующим". Вот тут весь "интер-нацизм" переполошился, возбудился, требует покаяний...

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