Шойгу наказал военных, отправивших почетный караул на венчание Романовых

18:05 6.10.2021

Министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, отправивших военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых в минувшую пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военном ведомстве.

"Министром обороны РФ Шойгу привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия (браковенчания), проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.

"По данному факту проведено служебное разбирательство, в результате которого установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов. Привлечение военнослужащих роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны", - пояснил источник.

В пятницу, 1 октября, в Исаакиевском соборе Петербурга прошла церемония венчания потомка царской династии Георгия Романова и дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини.

Участие военнослужащих в частной церемонии вызвало множество негативных комментариев и вопросы о правомерности такого участия.

Как известно, действующие военнослужащие находились в ходе церемонии венчания внутри храма, стоя по стойке «смирно». На их фоне с удовольствием фотографировались гости церемонии, особенно иностранные. По окончании венчания военнослужащие в парадной форме приветствовали молодожёнов, салютуя им на крыльце собора обнажёнными саблями.

4 октяюря стало известно о начавшемся в Западном военном округе служебном расследовании в связи с участием роты почетного караула в церемонии церковного венчания.