Шойгу наказал военных, отправивших почетный караул на венчание Романовых
Министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, отправивших военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых в минувшую пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военном ведомстве.
"Министром обороны РФ Шойгу привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия (браковенчания), проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.
"По данному факту проведено служебное разбирательство, в результате которого установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов. Привлечение военнослужащих роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны", - пояснил источник.
В пятницу, 1 октября, в Исаакиевском соборе Петербурга прошла церемония венчания потомка царской династии Георгия Романова и дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини.
Участие военнослужащих в частной церемонии вызвало множество негативных комментариев и вопросы о правомерности такого участия.
Как известно, действующие военнослужащие находились в ходе церемонии венчания внутри храма, стоя по стойке «смирно». На их фоне с удовольствием фотографировались гости церемонии, особенно иностранные. По окончании венчания военнослужащие в парадной форме приветствовали молодожёнов, салютуя им на крыльце собора обнажёнными саблями.
4 октяюря стало известно о начавшемся в Западном военном округе служебном расследовании в связи с участием роты почетного караула в церемонии церковного венчания.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Или цирк? Наказал? Кого? Где ФИО и должности?
Ой, как дурят православных.
Без самозанятого в самоизоляции никто не посмел бы такого кощунства. И доказательство тому дочь Пескова, Астахов и прочие на этом шабаше.
Сидоров, сам хоть понял что фигню написал?
хотелось бы знать-сколько было заплачено тому кто отдал приказ направить роту почетного караула на это частное мероприятие
Государство Российское было создано Рюриковичами. Романовы же изо всех сил старались сделать это государство похожим на Пруссию.
(Что им отчасти удалось).
Дом Романовых - создатели Российского государства и империи. И без сомнения, их потомки достойны высочайшего уважения и почитания в России. Что и продемонстрировали разумные и честные офицеры. Но такие эпизоды ломают игру всяким наследникам Бланка и Бронштейна. Ведь уважение к Романовым - это прямой шаг к признанию русского народа "государствообразующим". Вот тут весь "интер-нацизм" переполошился, возбудился, требует покаяний...