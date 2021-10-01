В Исаакиевском соборе состоялось венчание потомка династии Романовых

В пятницу, 1 октября, в Исаакиевском соборе Петербурга прошла церемония венчания потомка царской династии Георгия Романова и дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини.

В последний раз члены императорского дома справляли свадьбу 127 лет назад. Венчание стало событием международного масштаба, которое посетили представители королевских домов Европы, включая последнего царя Болгарии Симеона II и принцессу Лею Бельгийскую. Кроме того, на церемонии находились представители Русской православной церкви и дипломаты, пишет издание "Невские новости".

Первой прибыла мать Георгия великая княгиня Мария Владимировна. Сам Романов приехал на венчание без сопровождения. Его невеста прибыла вместе с отцом - бывшим послом Италии в Бельгии Роберто Беттарини.

Число приглашенных на таинство — около 1 тысячи человек. После венчания молодожены и гости отправятся в Этнографический музей, там запланирован гала-ужин "в европейском стиле под аккомпанемент выступлений звезд классической сцены". Он закончится праздничным салютом, сообщает "Бумага".

Примечательно, что к "первому за 120 лет венчанию Романовых в Исаакиевском соборе" не пожелали присоединиться ни светские, ни церковные власти. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что люди женятся каждый день и не стал комментировать ажиотаж вокруг события. Кроме того, Путин не планирует направлять поздравления, этот вопрос не входит в прерогативу Кремля, пояснил Песков.

При этом дочь официального представителя Кремля Елизавета Пескова не отказалась от приглашения посетить церемонию венчания - она была замечена среди гостей, пишет "Накануне". Также Пескова опубликовала видео встречи с гостями в своем Instagram. Пользователи раскритиковали девушку за несоблюдение масочного режима. Сама Пескова в комментариях утверждает, что гости были с QR-кодами, но подписчиков это не успокоило. "Ага, бредятина для неприкасаемых", "А разве QR-коды отменяют маски? Что-то не помню такого, людей штрафуют незаконно?", - пишут они.

Георгий Михайлович — потомок дома Романовых по линии матери, сын принца Прусского Франца-Вильгельма Гогенцоллерна и Марии Владимировны Романовой, дочери двоюродного брата Николая Второго. Он родился в Мадриде и впервые посетил Россию в 1992 году, напоминает РИА Новости.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.10.2021, 17:03
    Гость: ***

    Радость-то какая! Боже царя храни ... А царь-то не настоящий! Венчание, да ещё где! В Исаакиевском Соборе! Поп наш главный совсем с катушек съехал, что такое благословил ...

  4. 01.10.2021, 16:29
    Гость: Вреднятина

    Это не его ли предки служили у Гитлера? Ах, да, чуть не забыл, что сын за отца и деда не отвечает. Правда, это совсем другая история...

  5. 01.10.2021, 16:29
    Гость: gy -gy

    Потомок человека - ребенок, а потомок дома? Поскольку он из немцев, то, наверно, флигель.

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