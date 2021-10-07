Опубликовано видео задержания дагестанцев, избивших пассажира в метро

Московская полиция опубликовала видео с бегством и задержанием трех уроженцев Дагестана, устроивших в метро расправу над молодым человеком. Кроме того, появилось видео с раскаянием и сожалением каждого из подозреваемых. Так, один из них признал свою вину в избиении пассажира. Однако другой утверждал, что его роль сводилась лишь к тому, чтобы не подпускать "людей ради ихней безопасности, чтобы они тоже не пострадали". Третий и вовсе заявил, что пытался лишь разнять драку, сообщают "Вести"

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело об избиении пассажира московского метро  в территориальное подразделение СК, поскольку в нем могут быть признаки покушения на убийство.

"Принимая во внимание, что в действиях мужчин могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений), а также с целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче уголовного дела в территориальное подразделение СК России", — цитирует РБК сообщение пресс-службы ведомства.

Александр Бастрыкин также принял решение наградить мужчину, который заступился за девушку. Роману Ковалеву вручат медаль "Доблесть и отвага", глава ведомства уже поручил подготовить необходимые документы, сообщает РИА Новости.

Молодой человек заступился за девушку, которая сделала замечание дагестанцам за их непристойное поведение в московском метро. В ответ хулиганы начали ее оскорблять, уроженец Воронежа также впоследствии сделал им замечание. В итоге хулиганы начали избивать молодного человека ногами.

Очевидица рассказала КП об избиении парня дагестанцами в метро Москвы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 07.10.2021, 18:40
    Гость: неудивительно

    если костяк ИГИЛ составляют дагестанцы и чеченцы.Детей террористов до сих пор самолетами вывозят из Сирии и Ирака с помощью мадам Кузнецовой.

  4. 07.10.2021, 18:30
    Гость: А. В.

    При задержании этих преступников полиция сделала ошибку.
    Один из них вытащил нож! И его после этого можно было ликвидировать.
    А то и всех троих!

  5. 07.10.2021, 18:23
    Гость: Российский

    В том-то и дело, что они не мигранты, а "дорогие уруссияне", как говаривал небезызвестный персонаж, разваливший СССР. Он же их науськивал: "берите суверенитета столько сколько можете". А преемник, похоже, в то же дерьмо до сих пор играет.

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