Опубликовано видео задержания дагестанцев, избивших пассажира в метро
Московская полиция опубликовала видео с бегством и задержанием трех уроженцев Дагестана, устроивших в метро расправу над молодым человеком. Кроме того, появилось видео с раскаянием и сожалением каждого из подозреваемых. Так, один из них признал свою вину в избиении пассажира. Однако другой утверждал, что его роль сводилась лишь к тому, чтобы не подпускать "людей ради ихней безопасности, чтобы они тоже не пострадали". Третий и вовсе заявил, что пытался лишь разнять драку, сообщают "Вести".
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело об избиении пассажира московского метро в территориальное подразделение СК, поскольку в нем могут быть признаки покушения на убийство.
"Принимая во внимание, что в действиях мужчин могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений), а также с целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче уголовного дела в территориальное подразделение СК России", — цитирует РБК сообщение пресс-службы ведомства.
Александр Бастрыкин также принял решение наградить мужчину, который заступился за девушку. Роману Ковалеву вручат медаль "Доблесть и отвага", глава ведомства уже поручил подготовить необходимые документы, сообщает РИА Новости.
Молодой человек заступился за девушку, которая сделала замечание дагестанцам за их непристойное поведение в московском метро. В ответ хулиганы начали ее оскорблять, уроженец Воронежа также впоследствии сделал им замечание. В итоге хулиганы начали избивать молодного человека ногами.
Очевидица рассказала КП об избиении парня дагестанцами в метро Москвы.
/
Комментарии читателей Оставить комментарий
- в тюрьму. Лет на 10. А потом - к родителям - под домашний арест!!!!!!!!!!!
А
Сорин и так косой,всегда.
если костяк ИГИЛ составляют дагестанцы и чеченцы.Детей террористов до сих пор самолетами вывозят из Сирии и Ирака с помощью мадам Кузнецовой.
При задержании этих преступников полиция сделала ошибку.
Один из них вытащил нож! И его после этого можно было ликвидировать.
А то и всех троих!
В том-то и дело, что они не мигранты, а "дорогие уруссияне", как говаривал небезызвестный персонаж, разваливший СССР. Он же их науськивал: "берите суверенитета столько сколько можете". А преемник, похоже, в то же дерьмо до сих пор играет.