Жестоко избивших молодого пассажира метро дагестанцев отправили в СИЗО

Троих дагестанцев, жестоко избивших в московском метро 25-летнего Романа из Воронежа, на два месяца заключили под стражу в СИЗО, сообщает «Вести Воронеж».

Пострадавший молодой человек сейчас находится в больнице с серьезными повреждениями: у него сломан нос и кости лица.

Как сообщал телеграм-канала Baza, воронежец заступился за девушку, которая сделала замечание дагестанцам за их непристойное поведение (приставали и угрожали другим пассажирам). В ответ хулиганы начали ее оскорблять, уроженец Воронежа также впоследствии сделал им замечание. В итоге хулиганы начали избивать молодного человека ногами.

Позже их задержали сотрудники УВД. При задержании один из них с ножом бросился на сотрудника полиции. Один из задержанных приехал в Москву на заработки буквально несколько дней назад. На них возбудили уголовное дело.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.10.2021, 00:32
    Гость: гость

    Ну отправили и нормально.А что в этом феноменального? Странно,что пассажиры,к которым приставали хулиганы сами промолчали,а замечание сделала девушка и защитник выхватил звездюлей,хотя он как бы защитником был в этой ситуации,а не жертвой.

  5. 07.10.2021, 00:11
    Гость: 303

    москвичи мужчины, что же вы не пришли на помощь? Только какой то одинокий воронежец имеет смелость заступиться за ваших девушек. Стыд вам и позор

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