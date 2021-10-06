Жестоко избивших молодого пассажира метро дагестанцев отправили в СИЗО
Троих дагестанцев, жестоко избивших в московском метро 25-летнего Романа из Воронежа, на два месяца заключили под стражу в СИЗО, сообщает «Вести Воронеж».
Пострадавший молодой человек сейчас находится в больнице с серьезными повреждениями: у него сломан нос и кости лица.
Как сообщал телеграм-канала Baza, воронежец заступился за девушку, которая сделала замечание дагестанцам за их непристойное поведение (приставали и угрожали другим пассажирам). В ответ хулиганы начали ее оскорблять, уроженец Воронежа также впоследствии сделал им замечание. В итоге хулиганы начали избивать молодного человека ногами.
Позже их задержали сотрудники УВД. При задержании один из них с ножом бросился на сотрудника полиции. Один из задержанных приехал в Москву на заработки буквально несколько дней назад. На них возбудили уголовное дело.
Комментарии читателей Оставить комментарий
москвичей уже давно нет - там сейчас одни москвабадцы...
Ну отправили и нормально.А что в этом феноменального? Странно,что пассажиры,к которым приставали хулиганы сами промолчали,а замечание сделала девушка и защитник выхватил звездюлей,хотя он как бы защитником был в этой ситуации,а не жертвой.
завести за угол и там пристрелить.
доколе отделять собрался? до Воронежа?
москвичи мужчины, что же вы не пришли на помощь? Только какой то одинокий воронежец имеет смелость заступиться за ваших девушек. Стыд вам и позор