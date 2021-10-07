Верховной суд одобрил законопроект ужесточения наказания для педофилов

Верховный суд РФ

Верховный суд одобрил законопроект, предусматривающий пожизненный срок для педофилов.

«Предложение об усилении уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от насильственных преступлений против половой неприкосновенности в целом возражений не вызывает», - цитирует РИА Новости отзыв Верховного суда на законопроект.

При этом отмечается, что «по законопроекту имеются замечания юридико-технического характера».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 07.10.2021, 19:32
    Гость: В каждом случае необходимо разбираться

    Некоторых педофилов родители детей знают и способствуют их занятию. Потому что те хорошо платят. Но это уже касается подростков.

  5. 07.10.2021, 16:29
    Гость: Старый

    Старую добрую общественность снова разводят на негодную цель... И, что самое смешное, они снова купятся. Бог с ними, пусть сидят, но все остальное у вас уже в порядке? Балаганчики, а не государства.

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