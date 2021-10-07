Верховной суд одобрил законопроект ужесточения наказания для педофилов
Верховный суд одобрил законопроект, предусматривающий пожизненный срок для педофилов.
«Предложение об усилении уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от насильственных преступлений против половой неприкосновенности в целом возражений не вызывает», - цитирует РИА Новости отзыв Верховного суда на законопроект.
При этом отмечается, что «по законопроекту имеются замечания юридико-технического характера».
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Какой пожизненный срок?
Педофилам - ПУБЛИЧНАЯ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ.
В этой стране? Квартирка есть? Вот тебя первым и назначат педофилом...
Некоторых педофилов родители детей знают и способствуют их занятию. Потому что те хорошо платят. Но это уже касается подростков.
смертная казнь.
Старую добрую общественность снова разводят на негодную цель... И, что самое смешное, они снова купятся. Бог с ними, пусть сидят, но все остальное у вас уже в порядке? Балаганчики, а не государства.