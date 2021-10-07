Верховной суд одобрил законопроект ужесточения наказания для педофилов

15:34 7.10.2021

Верховный суд одобрил законопроект, предусматривающий пожизненный срок для педофилов.

«Предложение об усилении уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от насильственных преступлений против половой неприкосновенности в целом возражений не вызывает», - цитирует РИА Новости отзыв Верховного суда на законопроект.

При этом отмечается, что «по законопроекту имеются замечания юридико-технического характера».