СК поддержал введение пожизненного срока за педофилию

Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев

Следственный комитет РФ поддерживает предложение пожизненно лишать свободы людей, которые ранее были судимы за изнасилование или насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних и совершили подобное повторно. Об этом заявили в пресс-службе СК.

«Следственный комитет убежден, что пожизненное лишение свободы для лиц, повторно совершивших такие деяния, позволит предотвратить совершение новых преступлений и в целом повысить качество уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

В Следственном комитете заявили, что ежегодно в стране выносится около 50 приговоров за повторное изнасилование или совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 18 лет. В 2021 году из всех уголовных дел о преступлениях против неприкосновенности несовершеннолетних в России у 114 фигурантов была диагностирована педофилия. В таком случае «вероятность рецидивов для таких лиц существенно повышена, что является крайне опасным», отметили в ведомстве.

Одним из приоритетов российского общества и властей является создание безопасного пространства для детей, добавили в СК. В связи с этим Следственный комитет счел «логичным и справедливым» усиление ответственности за педофилию.

В начале сентября «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за половые преступления против несовершеннолетних. Документ предусматривает пожизненное лишение свободы для граждан, повторно совершивших сексуальное насилие над лицами младше 18 лет. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.10.2021, 15:24
    Гость: Старый

    Вы в голову что-то не то съели. "Педофильское лобби" само себя навсегда посадить решило? Я фигею с вас, обыватели...

  4. 08.10.2021, 15:22
    Гость: Старый

    У вас что, все остальное в порядке? Казнокрады закончились? Появились правосудие и здравоохранение? Суды не продажные? С пенсией все в порядке? Цены соответствуют зарплатам? С принудительной "вакцинацией" все согласны, там же и детей тоже собираются калечить? Так какого вы опять голосите не о том? 30 лет беспредела ничему вас так и не научили. Я любил эту страну, пока еще в ней оставались люди.

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