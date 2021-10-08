СК поддержал введение пожизненного срока за педофилию

14:07 8.10.2021

Следственный комитет РФ поддерживает предложение пожизненно лишать свободы людей, которые ранее были судимы за изнасилование или насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних и совершили подобное повторно. Об этом заявили в пресс-службе СК.

«Следственный комитет убежден, что пожизненное лишение свободы для лиц, повторно совершивших такие деяния, позволит предотвратить совершение новых преступлений и в целом повысить качество уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

В Следственном комитете заявили, что ежегодно в стране выносится около 50 приговоров за повторное изнасилование или совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 18 лет. В 2021 году из всех уголовных дел о преступлениях против неприкосновенности несовершеннолетних в России у 114 фигурантов была диагностирована педофилия. В таком случае «вероятность рецидивов для таких лиц существенно повышена, что является крайне опасным», отметили в ведомстве.

Одним из приоритетов российского общества и властей является создание безопасного пространства для детей, добавили в СК. В связи с этим Следственный комитет счел «логичным и справедливым» усиление ответственности за педофилию.

В начале сентября «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за половые преступления против несовершеннолетних. Документ предусматривает пожизненное лишение свободы для граждан, повторно совершивших сексуальное насилие над лицами младше 18 лет.