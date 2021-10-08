СК поддержал введение пожизненного срока за педофилию
Следственный комитет РФ поддерживает предложение пожизненно лишать свободы людей, которые ранее были судимы за изнасилование или насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних и совершили подобное повторно. Об этом заявили в пресс-службе СК.
«Следственный комитет убежден, что пожизненное лишение свободы для лиц, повторно совершивших такие деяния, позволит предотвратить совершение новых преступлений и в целом повысить качество уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.
В Следственном комитете заявили, что ежегодно в стране выносится около 50 приговоров за повторное изнасилование или совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 18 лет. В 2021 году из всех уголовных дел о преступлениях против неприкосновенности несовершеннолетних в России у 114 фигурантов была диагностирована педофилия. В таком случае «вероятность рецидивов для таких лиц существенно повышена, что является крайне опасным», отметили в ведомстве.
Одним из приоритетов российского общества и властей является создание безопасного пространства для детей, добавили в СК. В связи с этим Следственный комитет счел «логичным и справедливым» усиление ответственности за педофилию.
В начале сентября «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за половые преступления против несовершеннолетних. Документ предусматривает пожизненное лишение свободы для граждан, повторно совершивших сексуальное насилие над лицами младше 18 лет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
есть педофильское лобби.
Вы в голову что-то не то съели. "Педофильское лобби" само себя навсегда посадить решило? Я фигею с вас, обыватели...
В РФ возраст согласия 16 лет. Вас и расстреляют. Первого.
У вас что, все остальное в порядке? Казнокрады закончились? Появились правосудие и здравоохранение? Суды не продажные? С пенсией все в порядке? Цены соответствуют зарплатам? С принудительной "вакцинацией" все согласны, там же и детей тоже собираются калечить? Так какого вы опять голосите не о том? 30 лет беспредела ничему вас так и не научили. Я любил эту страну, пока еще в ней оставались люди.
желательно начать с тебя