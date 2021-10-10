Пилоты L-410 перед падением докладывали об отказе левого двигателя

16:04 10.10.2021

Пилоты самолета L-410, потерпевшего крушение в Татарстане, еще в воздухе сообщили об отказе одного из двигателей, заявил в воскресенье президент республики Рустам Минниханов.

"На высоте 70 метров пилоты доложили, что один левый двигатель отказал и попросили вынужденную посадку", - сказал он.

По информации Минниханова, самолет поднялся в воздух в 9:05. "Полет, как мы видим, длился недолго. Они уходили, так как впереди были населенные пункты - уходили влево, шли на посадку. Но, видимо, высота не позволила. На этом месте, где мы стоим (на месте падения самолета - ред.), стоял автомобиль "Газель", крылом они задели, и летательный аппарат перевернулся", - сообщил глава республики.

По его словам, среди погибших есть жители Татарстана и других регионов.

В результате крушения самолета L-410, на борту которого находились парашютисты, погибли 16 человек, шесть пострадали и были госпитализированы.

Власти Татарстана приняли решение объявить 11 октября днем траура по погибшим в этой катастрофе, сообщает "Интерфакс".