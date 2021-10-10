Пилоты L-410 перед падением докладывали об отказе левого двигателя
Пилоты самолета L-410, потерпевшего крушение в Татарстане, еще в воздухе сообщили об отказе одного из двигателей, заявил в воскресенье президент республики Рустам Минниханов.
"На высоте 70 метров пилоты доложили, что один левый двигатель отказал и попросили вынужденную посадку", - сказал он.
По информации Минниханова, самолет поднялся в воздух в 9:05. "Полет, как мы видим, длился недолго. Они уходили, так как впереди были населенные пункты - уходили влево, шли на посадку. Но, видимо, высота не позволила. На этом месте, где мы стоим (на месте падения самолета - ред.), стоял автомобиль "Газель", крылом они задели, и летательный аппарат перевернулся", - сообщил глава республики.
По его словам, среди погибших есть жители Татарстана и других регионов.
В результате крушения самолета L-410, на борту которого находились парашютисты, погибли 16 человек, шесть пострадали и были госпитализированы.
Власти Татарстана приняли решение объявить 11 октября днем траура по погибшим в этой катастрофе, сообщает "Интерфакс".
Комментарии читателей Оставить комментарий
При Союзе очень много раз летал на Ан-2( десантном и пассажирском), Як-40 и Ан-24, и пару раз на Л-410.
Это не считая полётов на Ту-134 и Ту-154.
Всегда всё было нормально!
Пассажирский Л-410 мне не понравился, дребезжащий какой-то и неуютный, чувствовал себя в нём как в консервной банке.
Биробиджанцы стремятся испохабить все русское, славянское.
Это чешский флюгцойг.старый, 35 лет.
За падением падение
В пику "имиджу" страны...
А режиму хоть бы хны!?
похоже что калоши,сделанные в СССР, окончательно износились. Начался самолетопад выпущенной в СССР техники - уже сбился со счета , это 5й или более ? самолет потерянный за 2021 год в РФ.
и тут оказалось , что формула - все купим за рубежом не работает. Потому что: "кто они такие эти холопы, чтобы им за доллары самолет для парашютного спорта покупать? Пущай за свои покупают, или с колокольни прыгают.."