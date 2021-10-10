Пилоты L-410 перед падением докладывали об отказе левого двигателя

Пилоты самолета L-410, потерпевшего крушение в Татарстане, еще в воздухе сообщили об отказе одного из двигателей, заявил в воскресенье президент республики Рустам Минниханов.

"На высоте 70 метров пилоты доложили, что один левый двигатель отказал и попросили вынужденную посадку", - сказал он.

По информации Минниханова, самолет поднялся в воздух в 9:05. "Полет, как мы видим, длился недолго. Они уходили, так как впереди были населенные пункты - уходили влево, шли на посадку. Но, видимо, высота не позволила. На этом месте, где мы стоим (на месте падения самолета - ред.), стоял автомобиль "Газель", крылом они задели, и летательный аппарат перевернулся", - сообщил глава республики.

По его словам, среди погибших есть жители Татарстана и других регионов.

В результате крушения самолета L-410, на борту которого находились парашютисты, погибли 16 человек, шесть пострадали и были госпитализированы.

Власти Татарстана приняли решение объявить 11 октября днем траура по погибшим в этой катастрофе, сообщает "Интерфакс".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.10.2021, 22:16
    Гость: летун

    При Союзе очень много раз летал на Ан-2( десантном и пассажирском), Як-40 и Ан-24, и пару раз на Л-410.
    Это не считая полётов на Ту-134 и Ту-154.
    Всегда всё было нормально!
    Пассажирский Л-410 мне не понравился, дребезжащий какой-то и неуютный, чувствовал себя в нём как в консервной банке.

  4. 10.10.2021, 18:52
    Гость: Стало "нормой" наваждение:

    За падением падение
    В пику "имиджу" страны...
    А режиму хоть бы хны!?

  5. 10.10.2021, 17:21
    Гость: Петр

    похоже что калоши,сделанные в СССР, окончательно износились. Начался самолетопад выпущенной в СССР техники - уже сбился со счета , это 5й или более ? самолет потерянный за 2021 год в РФ.
    и тут оказалось , что формула - все купим за рубежом не работает. Потому что: "кто они такие эти холопы, чтобы им за доллары самолет для парашютного спорта покупать? Пущай за свои покупают, или с колокольни прыгают.."

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