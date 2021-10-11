Медведев призвал дождаться «вменяемого руководства» на Украине

07:55 11.10.2021

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в отношениях с Украиной необходимо дождаться появления "вменяемого руководства" и только тогда вести диалог. Свое мнение по поводу российско-украинских отношений Медведев высказал в статье, опубликованной в газете "КоммерсантЪ".

Статья, содержит, по определению самого автора, "пять коротких полемических тезисов", почему сейчас все контакты с руководством Украины бессмыслены. В частности, по мнению Медведева, сейчас у власти находятся "невежественные и необязательные люди", которые постоянно меняют свою позицию.

По мнению Медведева, действующие украинские власти полностью зависят от США и ЕС - "от денежных вливаний в их экономику (подачки со стороны США и ЕС) до прямого руководства украинскими спецслужбами". Зампред Совбеза считает, что Украина находится под прямым иностранным управлением.

На Украине нет и в ближайшее время не будет лидеров, которые бы не пытались "монетизировать свое пребывание у власти", подчеркивает Медведев, называя руководителей Украины "слабыми людьми", которые стремятся только "набить свои карманы.

О президенте Украины Владимире Зеленском Медведев пишет, что тот в попытке удержаться у власти активно заигрывает с украинскими радикалами и старается показать себя большим националистом, чем они сами. Он называет главу Украины "вывернутым наизнанку человеком", которому "явно противно потакать этим настроениям, а "вся история его жизни, жизни его семьи восстает против подобной мерзости".

"Тогда встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных Крымских платформ, созданных для оболванивания населения страны и подкачку своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело.", - пишет он