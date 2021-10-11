Медведев призвал дождаться «вменяемого руководства» на Украине

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в отношениях с Украиной необходимо дождаться появления "вменяемого руководства" и только тогда вести диалог. Свое мнение по поводу российско-украинских отношений Медведев высказал в статье, опубликованной в газете "КоммерсантЪ".

Статья, содержит, по определению самого автора, "пять коротких полемических тезисов", почему сейчас все контакты с руководством Украины бессмыслены. В частности, по мнению Медведева, сейчас у власти находятся "невежественные и необязательные люди", которые постоянно меняют свою позицию.

По мнению Медведева, действующие украинские власти полностью зависят от США и ЕС - "от денежных вливаний в их экономику (подачки со стороны США и ЕС) до прямого руководства украинскими спецслужбами". Зампред Совбеза считает, что Украина находится под прямым иностранным управлением. 

На Украине нет и в ближайшее время не будет лидеров, которые бы не пытались "монетизировать свое пребывание у власти", подчеркивает Медведев, называя руководителей Украины "слабыми людьми", которые стремятся только "набить свои карманы.

О президенте Украины Владимире Зеленском Медведев пишет, что тот в попытке удержаться у власти активно заигрывает с украинскими радикалами и старается показать себя большим националистом, чем они сами. Он называет главу Украины "вывернутым наизнанку человеком", которому "явно противно потакать этим настроениям, а "вся история его жизни, жизни его семьи восстает против подобной мерзости". 

"Тогда встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных Крымских платформ, созданных для оболванивания населения страны и подкачку своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело.", - пишет он

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.10.2021, 17:33
    Гость: О, ещё один перл

    Ведь, как в песне о фронтовых шоферах: "Умирать нам рановато, есть у нас еще дома дела". Дел- невпроворот, а дебилы только мешают.=

    Тема дебилов не раскрыта.
    Скажите пожалуйста, какие и чьи дебилы вам мешают?
    Заранее спасибо.

  3. 11.10.2021, 17:30
    Гость: Гы-гы- неужели

    После развала СССРу, Русские наконец-то стали нормально жить =

    Гдей-то они стали НОРМАЛЬНО ЖИТь, в Израиле?
    По форуму не скажешь..

  4. 11.10.2021, 17:28
    Гость: а зачем их брать?

    будто они скот какой?

    Просто не надо было туда кой-кому лезть и обещать "будет как с Крымом.

  5. 11.10.2021, 17:28
    Гость: Ослябя

    Нужна ли Украине и украинцам - россия? Нет, не нужна, и даром и в любом виде. Единственное, что нужно - это, чтобы наконец-то оставила Украину в покое. А то, что враги- это уже на века. Украина всегда приходит и забирает свои земли, если кто на России, про это забыл.

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