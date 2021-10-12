Вячеслав Володин стал спикером Госдумы восьмого созыва

Избирать можно кого-то из кого-то. А кто был альтернативой Володину? Если такого конкурента не было, то и выборов, как таковых, не было тоже. Это просто надувательство. Честнее было прямо сказать, дескать тот-то и тот-то порекомендовал поставит на место спикера Госдумы Володина. Кто против? Наверняка вякнуло меньшинство, большинство же предпочло не конфликтовать с тем самым, тот который то ли предложил, то ли приказал.