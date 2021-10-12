Вячеслав Володин стал спикером Госдумы восьмого созыва

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин, выдвинутый фракцией «Единая Россия», избран Председателем Государственной Думы восьмого созыва. Аналогичную должность он занимал и в предыдущем созыве нижней палаты парламента.

За это решение проголосовали 360 депутатов из 450. Ранее кандидатуру Володина также поддержал Владимир Путин, сообщается на сайте Госдумы РФ.

На пост председателя Государственной думы также претендовал заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Напомним, по результатам выборов в Госдуму прошли пять партий: «Единая Россия» (324 мандата), КПРФ (57), «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (27), ЛДПР (21), «Новые люди» (13 депутатских мест).

По итогам голосования по одномандатным округам в Госдуму прошли также по одному представителю от «Партии Роста», «Гражданской платформы» и «Родины». Еще 5 мандатов получили самовыдвиженцы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.10.2021, 15:46
    Гость: Виктор . Красноярск .

    Какая все-таки у володина противная харя, наглая,хамская ! Режиму такие и нужны .

  4. 12.10.2021, 14:52
    Гость: Старый

    Село Рыдаево Володинского уезда в восторге. Губер уезда, некто Радаев, в эйфории... а ведь недавно только в состоянии аффекта скакал. Крыша устояла...

  5. 12.10.2021, 14:15
    Гость: Роботан

    Избирать можно кого-то из кого-то. А кто был альтернативой Володину? Если такого конкурента не было, то и выборов, как таковых, не было тоже. Это просто надувательство. Честнее было прямо сказать, дескать тот-то и тот-то порекомендовал поставит на место спикера Госдумы Володина. Кто против? Наверняка вякнуло меньшинство, большинство же предпочло не конфликтовать с тем самым, тот который то ли предложил, то ли приказал.

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