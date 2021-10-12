Роскосмос раскрасил ракету «Союз-2.1б» под хохлому

15:39 12.10.2021

Роскосмос украсил ракету хохломской росписью к 800-летию Нижнего Новгорода.

В начале текущего месяца была завершена сборка "пакета" (первая и вторая ступени) ракеты-носителя "Союз-2.1а". Планируется, что 28 октября она выведет на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-18".

На ракету нанесли хохломскую роспись в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода, сообщает НИА Нижний Новгород. Ранее сообщалось, что Роскосмос хочет посвятить один из запусков ракет 800-летию Нижнего Новгорода.

Фото: Роскосмос

В течение 2021 года госкорпорация планирует 29 пусков ракет космического назначения. Кроме того, впервые за 45 лет возобновляется исследование Луны.