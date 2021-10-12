Роскосмос раскрасил ракету «Союз-2.1б» под хохлому
Роскосмос украсил ракету хохломской росписью к 800-летию Нижнего Новгорода.
В начале текущего месяца была завершена сборка "пакета" (первая и вторая ступени) ракеты-носителя "Союз-2.1а". Планируется, что 28 октября она выведет на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-18".
На ракету нанесли хохломскую роспись в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода, сообщает НИА Нижний Новгород. Ранее сообщалось, что Роскосмос хочет посвятить один из запусков ракет 800-летию Нижнего Новгорода.
Фото: Роскосмос
В течение 2021 года госкорпорация планирует 29 пусков ракет космического назначения. Кроме того, впервые за 45 лет возобновляется исследование Луны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Еще одно доказательство полнейшего дебилизьма после реальных съемок художественного фильма в космосе в сегодняшнее время.
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Вероятно может и гопака сплясать?
Вероятно может и на рояле сыграть?
В общем абсолютно всё может. Кроме того, что ДОЛЖЕН и ОБЯЗАН.
звездно-полосатого и то хорошо.
Идиотизм границ не знает. Если нет новых ракет, о которых нам в свое время все уши прожужжали, то остается только имеющиеся и доставшиеся нам от советского наследия под хохлому красить.
до конца 2021г осталось два с половиной месяца И за это время Роскосмос планирует 29пусков ракет Это круто Ничего не скажешь Маск уже обзавидовался Куда ему до заслуженного мастера по батутам