Роскосмос раскрасил ракету «Союз-2.1б» под хохлому

Роскосмос украсил ракету хохломской росписью к 800-летию Нижнего Новгорода. 

В начале текущего месяца была завершена сборка "пакета" (первая и вторая ступени) ракеты-носителя "Союз-2.1а". Планируется, что 28 октября она выведет на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-18".

На ракету нанесли хохломскую роспись в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода, сообщает НИА Нижний Новгород. Ранее сообщалось, что Роскосмос хочет посвятить один из запусков ракет 800-летию Нижнего Новгорода.

Фото: Роскосмос

В течение 2021 года госкорпорация планирует 29 пусков ракет космического назначения. Кроме того, впервые за 45 лет возобновляется исследование Луны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.10.2021, 01:49
    Гость: Евгений В

    Еще одно доказательство полнейшего дебилизьма после реальных съемок художественного фильма в космосе в сегодняшнее время.

  2. 13.10.2021, 00:37
    Гость: Парадокс

    Рогозин пишет стихи...
    Рогозин троллит Илона Маска
    Рогозин запускает в космос актёров вместо учёных
    Рогозин постит в интернете...
    Вероятно может и гопака сплясать?
    Вероятно может и на рояле сыграть?
    В общем абсолютно всё может. Кроме того, что ДОЛЖЕН и ОБЯЗАН.

  4. 12.10.2021, 19:42
    Гость: stalker

    Идиотизм границ не знает. Если нет новых ракет, о которых нам в свое время все уши прожужжали, то остается только имеющиеся и доставшиеся нам от советского наследия под хохлому красить.

  5. 12.10.2021, 19:01
    Гость: дан

    до конца 2021г осталось два с половиной месяца И за это время Роскосмос планирует 29пусков ракет Это круто Ничего не скажешь Маск уже обзавидовался Куда ему до заслуженного мастера по батутам

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